ヒルトン東京の『KADOMATSU』で新年を華やかに！お正月限定スイーツ

新年を迎えるにふさわしい、ヒルトン東京の限定スイーツ『KADOMATSU』が登場！お正月の食卓を華やかに彩り、年始のご挨拶にもぴったりなこのスイーツは、縁起の良い門松をモチーフにしています。ホワイトチョコレートで作られた竹の器に、香り豊かな抹茶クリームと果実のコンフィチュールが調和した美しい一品。12月31日（水）から期間限定で、ヒルトン東京1階「ショコラブティック」でお楽しみいただけます。

門松モチーフの新年スイーツ



ヒルトン東京の『KADOMATSU』は、お正月にぴったりな縁起の良いスイーツ。

竹を模したホワイトチョコレートの器には、京都産宇治抹茶と酒粕、そしてフェルクリン社オーパス ホワイト 35％を使った濃厚で香り高いクリームが詰められています。

これに寄り添う花梨と洋梨のコンフィチュールは、上品な甘みと香りを加え、食べるたびに新年の祝福を感じさせてくれる味わいです。

目にも美しく、食べても美味しいこのスイーツは、お正月の食卓をより一層華やかに彩ります。

年始のご挨拶やおもたせにも最適



『KADOMATSU』は、家族や友人との新年の団らんにぴったりなスイーツであると同時に、大切な方への年始のご挨拶やおもたせにも最適です。

ヒルトン東京のショコラブティックでは、12月31日（水）から2026年1月4日（日）の期間限定で販売され、この貴重な機会を逃す手はありません。

お祝いの気持ちを込めて贈ることができ、特別な贈り物としても喜ばれること間違いなしです。華やかな見た目と深い味わいが、贈り物としての価値を高めてくれます。

お正月の思い出にぴったりな限定スイーツ



新年を迎える特別な日にふさわしい『KADOMATSU』は、贅沢な香りと味わいを楽しめる限定スイーツ。

ヒルトン東京のショコラブティックで販売されるこのスイーツは、お正月の思い出をより一層素晴らしいものにしてくれるでしょう。

価格は1個1,650円とお手頃で、特別感あふれるデザインと繊細な味わいで、あなたのお正月を華やかに演出します。新年の食卓をより豪華に、心温まるひとときを過ごせること間違いなしです。

新年を華やかに飾る『KADOMATSU』で幸運を呼び込んで



ヒルトン東京の『KADOMATSU』は、新年を迎えるためにぴったりな縁起の良いスイーツです。

竹を模したホワイトチョコレートの器に、抹茶や果実のコンフィチュールを使った風味豊かなクリームが詰め込まれたこのスイーツは、お正月の食卓を華やかに彩ります。

新年の贈り物やご挨拶にも最適な一品で、贅沢なひとときをお楽しみください♪