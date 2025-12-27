地味に面倒な家事の1つ、洗濯。せっかく干しても、冬の気温と日照時間の少なさからなかなか乾かない…なんてこともありますよね。そんななか、ゆるミニマリストとして生活する阪口ゆうこさん（43歳）は、これまでやっていた外干しをやめ、思いきって室内干しにシフト。すると、暮らしが一気にラクになり、多くのメリットがあったそう。詳しく教えてもらいました。

洗濯物の「外干し」はやめた

わが家ではここ数年、洗濯物の外干しをほぼやめています。正確に言うと、外干しを洗濯の主軸にするのをやめて、部屋干しメインの生活にきり替えています。

【写真】窓枠の「フック」が大活躍

今では、晴れていて、気分がよくて、取り込む時間も確保できそうな余裕のある日。その条件が奇跡的にそろった場合のみ、外干しをするようにしています。

ズボラにとって外干しは、あくまで「余力のあるときにのみするもの」です。

洗濯は乾きさえすればいい

洗濯物は太陽の光にあてるもの。風に揺らしてこそ乾くもの。以前までの私は、そうした「なんとなくのイメージ」で外干しをすることを選んでいました。

ですが、よく考えてみると、私が洗濯に求めていることは「乾くこと」、ただそれだけ。きちんと乾かすことさえできるのであれば、外干しでなくても問題ありません。

そのことに気づき、室内干しにきり替えてからは、洗濯は「ただの作業にすぎない」と思えるようになりました。

この判断が、日々の生活を快適にする上で、私にとってはとても大事なものでした。

もし、乾ききらなければ、そのときは乾燥機に頼ればいいのです。ゆるっといい温度感で仕上げています。

「室内干し」で得られた思わぬメリット

室内干しにきり替えたことで、おもに以下の3つのメリットを実感しました。

・雨を気にしなくていい

・下着など、プライバシーに関わる衣類への心配が減る

・朝に洗濯しようが夜に洗濯しようが関係なく、自由度が高い

さらに、部屋干しをすることで、のどを痛めにくくなり、肌や髪の乾燥が減ったように感じます。

室内干しのおかげで加湿器と同等の湿度が保たれているかはわかりませんが、私にとってはこれで十分です。

冬の必需品「加湿器」を手放してみた

昨今は、給水が簡単で、洗浄もラクで、シンプル構造の加湿器が並んでいます。とはいえ、ズボラの中のズボラである私にとっては、「水を入れる」という行為自体が、すでに難関。

そこで、思いきって加湿器をやめてみました。

●加湿器を手放してわかったこと

加湿器を手放してからは、寝室にも洗濯物を干すようにしています。夜に洗濯をして、子どもたちの洗濯物を拝借し、朝になったら寝室の隣の子ども部屋に洗濯物を返す。

普段から朝夕関係なく洗濯をして部屋干しに頼っていたので、抵抗なくこのスタイルに移行することができました。

暮らしを続けるために、本当に必要だったこと

外干しをやめ、加湿器を手放しましたが、それでもわが家の生活は普通にまわっています。

もしかしたら「室内干しだと、生活感が気になる」ということもあるかもしれません。

ですが、私の場合、年を重ねるごとに不思議と生活感を「かわいい」と思うようになりました。ズボラな自分なりに、快適に暮らせる仕組みを整えたことで、生活感すらも愛おしく感じるようになったのかもしれないと、今は考えています。

完璧な方法より、続く運用。丁寧さより、ラクな仕組み。ズボラでも、ちゃんと暮らせる。

今日もわが家では、洗濯物が静かに空気を整えています。