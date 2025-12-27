この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「今年のクリスマスも調理待ち地獄？実際に稼働した結果【Uber Eats配達員】」と題した動画を公開。クリスマス期間中のフードデリバリーにおける「調理待ち地獄」の実態と、それを回避して高時給を達成した自身の稼働結果を報告した。



レクター氏はまず、SNS上で今年も見られたという調理待ちの状況について言及。特にピザ店での混雑が深刻だったとし、ドミノ・ピザの店舗前にできた大行列の写真を引用。「何回同じ失敗を繰り返すのやら」という投稿を紹介した。この問題は昨年もニュースになるなど、クリスマス時期の恒例となっている。



このような状況に対し、レクター氏自身は「調理待ちの被害はなかった」と語る。その理由として、混雑が予想されるピザ店の案件を意図的に拒否する戦略をとったことを明かした。一方で、同じくクリスマスに需要が高まるケンタッキーフライドチキン（KFC）については、「躊躇なく受諾」したという。同氏が稼働するエリアのKFC店舗では、デリバリー配達員専用の特設コーナーが設けられるなど、効率的な受け渡し体制が整っており、スムーズな配達が可能だったと説明した。



2日間の具体的な売上も公開。12月24日はUber Eatsとmenuを併用し、約2.5時間の稼働で6,539円（時給換算2,615円）を達成。翌25日はUber Eatsのみで、雨が降る中、約3.5時間の稼働で14,072円、時給換算で4,020円という高時給を自転車での稼動で記録したという。



結論として、クリスマス期間はフードデリバリーにとって稼ぎ時である一方、店舗によっては深刻な調理待ちが発生するリスクもある。レクター氏は、店舗の状況を見極め、案件を選択することが高収入につながると示唆した。動画の最後には、他の配達員に向けて「この2日間稼働して普段より稼げましたか？」と問いかけ、情報共有を促している。