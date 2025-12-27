香港オーシャンパークでサンリオコラボ「Marine Wonders」ハローキティ＆ハンギョドンら6キャラ集結
【女子旅プレス＝2025/12/27】香港の体験型リゾート・香港オーシャンパークでは、サンリオの6キャラクター（ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ハンギョドン）が登場する特別企画「Ocean Park × Sanrio characters “Marine Wonders”」 を2026年8月23日まで開催中。人気キャラたちの可愛いフォトスポットなどのコンテンツが目白押しだ。
イベントの舞台となるのがウォーターフロント・プラザだ。来場者はオーシャンパークの海洋動物アンバサダーたちの案内のもと、幻想的な水中ライトトンネルを抜けて「伝説の海底王国」へと足を踏み入れる。
今回のストーリー設定は、エネルギー危機が迫る海底王国を救うというもの。来場者は「レインボー・パール・シェル」を駆使し、海の世界に鮮やかな色を取り戻すミッションに挑む。
深海をイメージした没入感のある装飾の中で、サンリオキャラクターたちとの写真撮影も可能だ。冒険の準備として、好みのキャラクターを選んでコーディネートを楽しむ要素も用意されている。
パーク全体を使った体験を楽しみたいなら、「サンリオキャラクター アドベンチャーパス・ブラインドパック」の利用が推奨される。このパスがあれば、パーク内を巡りながら全20種類のインタラクティブゲームに参加可能だ。各スポットには独自の仕掛けが施されており、サンリオの世界観に浸りながら探索を楽しめる。
また、キャラクターと間近で触れ合えるグリーティングや、ファンの心をくすぐる限定グッズも登場する。
サミットプラザ（The Summit）では、マイメロディ50周年とクロミ20周年を記念した特別エリアが展開される。
2000年代初頭のポップで華やかな「Y2K」テイストのデザインがテーマとなり、当時のカルチャーを彷彿とさせる空間には、体を動かして遊ぶインタラクティブなダンスマシンや、とびきりキュートなパーティールームなどのフォトスポットが登場。
マイメロディの愛らしさとクロミのクールな魅力を存分に感じられる。
また、2025年サンリオキャラクター大賞で世界1位を獲得したポムポムプリンがまもなく30周年を迎えるにあたり、2026年2月には「バースデーシークレットガーデンパーティー」の開催も予定されている。
このほか、冬シーズンのオーシャンパークには高さ6メートルのツリーが登場し、聖歌隊によるキャロルやライブバンドの演奏による演奏が会場を盛り上げる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2025年12月13日（土）〜2026年8月23日
場所：香港オーシャンパーク（香港島香港仔海洋公園）
