

ハッセルブラッドと共同開発したカメラシステムを搭載した新フラッグシップスマホ「OPPO Find X9」をファーストインプレッション！

既報通り、オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は16日、都内にて「OPPO 2025年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品としてスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載した5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「OPPO Find X9（オッポ・ファインド・エックスナイン）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を2025年12月23日（火）より順次発売すると発表しました。



OPPO Find X9の前面。左がチタニウムグレー、右がスペースブラック OPPO Find X9の前面。左がチタニウムグレー、右がスペースブラック



OPPO Find X9のパンチホール部分。パンチホールの上に通話用スピーカー（レシーバー）、右に近接センサーと光センサー、マイクが配置されています。なお、同梱品には画面保護シートが含まれていますが、すでに貼り付けられた状態で収まっています OPPO Find X9のパンチホール部分。パンチホールの上に通話用スピーカー（レシーバー）、右に近接センサーと光センサー、マイクが配置されています。なお、同梱品には画面保護シートが含まれていますが、すでに貼り付けられた状態で収まっています



OPPO Find X9を手に持ってみたところ。大きさとしてはフラッグシップとしてはベースモデルということもあって小さめか OPPO Find X9を手に持ってみたところ。大きさとしてはフラッグシップとしてはベースモデルということもあって小さめか



OPPO Find X9のチタニウムグレー。本体下部に「OPPO」ロゴがあり、FeliCaなどの非接触IC機能のマークはないものの、場所としてはリアカメラモジュールの右側に位置する OPPO Find X9のチタニウムグレー。本体下部に「OPPO」ロゴがあり、FeliCaなどの非接触IC機能のマークはないものの、場所としてはリアカメラモジュールの右側に位置する



OPPO Find X9のスペースブラック。どちらのカラーも非常に滑らかな手触りで、デザインとしてはシンプルで無難ではあるものの、非常にしっかりとした作りとなっています OPPO Find X9のスペースブラック。どちらのカラーも非常に滑らかな手触りで、デザインとしてはシンプルで無難ではあるものの、非常にしっかりとした作りとなっています



OPPO Find X9のカラーバリエーション。リアカメラ部分にはハッセルブラッドのロゴ「H」が記載されており、リアカメラ部分には左上にメインとなる広角カメラがあり、その下に動画撮影など用のサブマイク、左下に望遠カメラ、右上に超広角カメラ、その下の左がマルチスペクトルカメラ、右がオートフォーカス（AF）など用のレーザーセンサー、右下にフラッシュライトおよび色温度センサーが配置されています OPPO Find X9のカラーバリエーション。リアカメラ部分にはハッセルブラッドのロゴ「H」が記載されており、リアカメラ部分には左上にメインとなる広角カメラがあり、その下に動画撮影など用のサブマイク、左下に望遠カメラ、右上に超広角カメラ、その下の左がマルチスペクトルカメラ、右がオートフォーカス（AF）など用のレーザーセンサー、右下にフラッシュライトおよび色温度センサーが配置されています



リアカメラの出っ張り具合 リアカメラの出っ張り具合



左が標準カメラアプリの撮影画面（ファインダー）、右がその他のモード。モードは「写真」や「動画」、「ポートレート」、「マスター」、「HASSELBLAD 高解像度」、「夜景」、「パノラマ」、「プロ動画」、「スローモーション」、「タイムラプス」、「長時間露光」、「アウト／イン同時動画撮影」、「ステッカー」、「テキストスキャナー」、「ドックスキャナー」、「XPAN」といった多彩 左が標準カメラアプリの撮影画面（ファインダー）、右がその他のモード。モードは「写真」や「動画」、「ポートレート」、「マスター」、「HASSELBLAD 高解像度」、「夜景」、「パノラマ」、「プロ動画」、「スローモーション」、「タイムラプス」、「長時間露光」、「アウト／イン同時動画撮影」、「ステッカー」、「テキストスキャナー」、「ドックスキャナー」、「XPAN」といった多彩



標準カメラアプリの詳細な設定画面。OPPO Find X8に続き、最大3倍の光学ズームに加え、AI補正による最大120 倍までのデジタルズームに対応 標準カメラアプリの詳細な設定画面。OPPO Find X8に続き、最大3倍の光学ズームに加え、AI補正による最大120 倍までのデジタルズームに対応



OPPO Find X9の左右側面。右側には電源／スクリーンロックキーおよび音量上下キー、アンテナライン、左側にはSnap Keyおよびアンテナラインが搭載 OPPO Find X9の左右側面。右側には電源／スクリーンロックキーおよび音量上下キー、アンテナライン、左側にはSnap Keyおよびアンテナラインが搭載



OPPO Find X9の上下側面。上側には赤外線リモコンおよびアンテナライン、下側にはSIMカードトレイおよびトレイ引き出し用の穴、USB Type-C端子、マイク、外部スピーカー、アンテナラインが配置 OPPO Find X9の上下側面。上側には赤外線リモコンおよびアンテナライン、下側にはSIMカードトレイおよびトレイ引き出し用の穴、USB Type-C端子、マイク、外部スピーカー、アンテナラインが配置



OPPO Find X9のホーム画面（左）とアプリ一覧／ドロワー画面（右） OPPO Find X9のホーム画面（左）とアプリ一覧／ドロワー画面（右）



OPPO Find X9の設定画面（第1階層目） OPPO Find X9の設定画面（第1階層目）



最新のAndroid 16ベースのColorOS 16がプリインストール 最新のAndroid 16ベースのColorOS 16がプリインストール

5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78

4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66

4G TD LTE : Band 38/39/40/41/42/48

3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19

2G GSM : 850/900/1800/1900MHz



ストレージ（左）および詳細なソフトウェアバージョン（右） ストレージ（左）および詳細なソフトウェアバージョン（右）



OPPO AIは「AIマインドスペース」や「AIライター」、「AI翻訳」、「AI VoiceScribe」、「AIカメラ」などが利用可能 OPPO AIは「AIマインドスペース」や「AIライター」、「AI翻訳」、「AI VoiceScribe」、「AIカメラ」などが利用可能



同時発売されたOPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティックとOPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケース 同時発売されたOPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティックとOPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケース



OPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティックにOPPO Find X9を装着して利用しているイメージ OPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティックにOPPO Find X9を装着して利用しているイメージ



OPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケースにOPPO Find X9を装着してみたところ OPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケースにOPPO Find X9を装着してみたところ

日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「OPPO Find X9（型番：CPH2797）」に加え、2021年6月に発売された「OPPO Find X3 Pro」以来となるKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」向け「OPPO Find X9（型番：OPG07）」も販売され、日本でニーズが高いおサイフケータイ（FeliCa）やマイナンバーカード機能にも対応し、内蔵メモリー（RAM）が16GB、内蔵ストレージが512GBの1つのモデルのみとなっており、本体色はチタニウムグレーおよびスペースブラックの2色がラインナップされています。販路はメーカー版が同社の公式Webサイト（ https://www.oppo.com/jp/ ）内の公式Webストア「OPPO公式オンラインショップ」のほか、OPPO公式楽天市場店やAmazon OPPO公式店、ECカレント、エディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといった量販店やECサイトに加え、仮想移動体通信事業者（MVNO）では「IIJmio」（インターネットイニシアティブ）および「QTmobile」（QTNet）、さらに移動体通信事業者（MNO）ではソフトバンクが携帯電話サービス「SoftBank」の公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」において「SoftBank Free Style」として取り扱っています。価格（金額はすべて税込）はオープンながらも希望小売価格およびOPPO公式オンラインショップでは149,800円となっています。また加入期間内における破損や故障、全損、盗難の際に年1回まで最短で翌日に交換端末を届けてくれるサポート有料の補償サービス「O Care保証サービス」は月額プランが980円／月、1年プランが11,550円、2年プランが22,000円、3年プランが33,000円、端末交換負担金が10,000円とのこと。またIIJmioでは個人向け「IIJmio サプライサービス」として149,800円（分割では6,249円／月×24回）で販売し、2026年2月2日（月）までは他社から乗り換え（MNP）で期間限定価格109,800円（分割では4,577円／月×24回）となるとのこと。一方、au版はauショップやau Style、量販店などのau取扱店および公式Webストア「au Online Shop」などにて販売され、価格は134,800円（4,138円＋4,121円／月×22回＋40,000円）で、残価設定方式の販売施策「スマホトクするプログラム」を利用して購入後13〜25カ月目までに返却して特典を適用した場合の実質負担額は94,800円となるということです。またauではキャンペーン「OPPO Find X9 機種変更おトク割」で2026年2月28日（土）までは機種変更（povo1.0からの移行含む）なら22,000円割引（「5G機種変更おトク割」の5,500円割引を含む、それ以降は5G機種変更おトク割で5,500円割引）、キャンペーン「au Online Shop お得割」で新規契約なら11,000円割引（22歳以下なら22,000円割引）、他社から乗り換え（MNP）や携帯電話サービス「UQ mobile」および「povo2.0」からの移行なら22,000円割引となります。今回、そんなOPPO Find X9を発表会の展示会場にて実際にタッチ＆トライすることができましたので、その模様を写真や動画を交えて紹介したいと思います。なお、オウガ・ジャパンではOPPO Find X9がOPPO公式オンラインショップやOPPO公式楽天市場店などの一部の販売拠点にて完売となったとしており、その他の販路においても多くの注文があるため、在庫状況につきましては各販売拠点にて確認するように案内しています。OPPO Find X9はOPPOブランドにおけるフラッグシップスマホ「OPPO Find」シリーズの最新モデル「OPPO Find X9」シリーズのベース機で、日本では昨年に発売された「OPPO Find X8」の後継機種となり、OPPO Find X8はメーカー版のみの販売でしたが、前述通りにOPPO Find X9はOPPO Find X3 Pro以来となるau版も発売されることになりました。引き続いて海外で2022年に発売された「OPPO Find X5」シリーズからハッセルブラッドと共同で開発しているハッセルブラッドカメラシステムが搭載されています。またチップセット（SoC）には3nmプロセス（TSMC N3P）で製造されたMediaTek製のハイエンド向け「Dimensity 9500」（オクタコアCPU「4.21GHz Arm C1-Ultraコア×1＋3.5GHz Arm C1-Premiumコア×3＋2.7GHz Arm C1-Proコア×4」、ドデカコアGPU「Arm Mali-G1 Ultra MC12」など）を搭載しており、さらに前世代からトークン生成速度が2倍の高速化と大幅進化した「MediaTek NPU 990」を搭載し、ピーク電力使用量を最大56%軽減し、ベンチマークアプリ「AnTuTu Benchmark」では総合スコア400万以上となるということです。画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：19.8の縦長な約6.59インチFHD+（1256×2760ドット）Flexible AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約460ppi）で、1〜120Hz可変リフレッシュレートや最大240Hzタッチサンプリングレート、10bitカラー（約10億7千万色表示）、色域DCI-P3 100％、最大輝度1800nits（ピーク輝度3600nits）、3840Hz PWM調光（1nit〜）、Pro XDR、Dolby Vision、HDR10+、Intelligent Eye Care 5.0、SGS Low Blue Lightなどに対応しており、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）で覆われています。またパンチホール部分には約3200万画素CMOS／広角レンズ（F2.4、画角90°、5P）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証として3D超音波式画面内指紋センサーも搭載しています。さらに防水（IPX6およびIPX8、IPX9準拠）や防塵（IP6X準拠）によって真水への浸水や高圧洗浄機などの強い水圧、80℃のお湯にも高い防水性能を発揮し、スイスのSGS-CSTC Standards Technical Serviceの「Suzhou Branch PT-23-000-201470」における耐衝撃テストや耐寒テストなどをクリアしており、優れた耐久性を実現しています。画面の周りのベゼルは1.15mmとより狭くなった“超狭縁”デザインで画面占有率95.4％に達しているほか、背面パネルはAFコーティングされて滑らかな手触りを実現した強化ガラスが採用され、さらに側面のフレームや各種キーなどは航空宇宙グレードのアルミニウム製で、サンドブラスト加工による手放せない優れた感触を実現しています。なお、アンテナスリットはガラス入りのPBT樹脂となっています。サイズは約156.98×73.93×7.99mm、質量は約203g。RAMはLPDDR5X、内蔵ストレージはUFS 4.1で、microSDカードなどの外部ストレージスロットは非搭載です。また3.5mmイヤホンマイク端子も搭載されていませんが、本体左側面にモード切り替えやスクリーンショット撮影、ライト点灯、各種アプリ起動などにカスタマイズ可能な「Snap Key」が搭載されています。リアカメラは以下のクアッド構成で、3眼のすべてが5000万画素CMOSとなっており、メインとなる広角カメラにはSony製フラッグシップ向けイメージセンサー「LYT-808」を採用して光を取り込む量がOPPO Find X8と比較して約57%増加し、豊かなダイナミックレンジと繊細なハイライト表現によって光の階調まで丁寧に描写できるようになっています。また望遠カメラは引き続いてW型プリズム望遠レンズ構造によって焦点距離を稼ぎながらセンサーの大型化やカメラモジュールの小型化も実現し、光学で最大3倍ズーム、AI補正で最大120倍までデジタルズームに対応して遠くの被写体もまるで手が届くような鮮明さで捉えることができます。・約5000万画素CMOS（1／1.4型、1画素1.12μm、4in1、Multi-directional PDAF）＋広角レンズ（F1.6、焦点距離23mm、6P、2軸OIS）・約5000万画素CMOS（1／2.76型、1画素0.64μm、4in1、Multi-directional PDAF）＋超広角レンズ（F2.0、画角120°、焦点距離15mm、6P、光学0.6倍相当）・約5000万画素CMOS（1／1.95型、1画素0.61μm、4in1、Multi-directional PDAF）＋ペリスコープ式望遠レンズ（F2.6、画角33°、点距距離73mm、1G3P、光学ズーム3倍相当、デジタルズーム120倍、2軸OIS）・約200万画素CMOSモノクロマルチスペクトルカメラ（F2.4、画角88°、3P）さらに超広角カメラは新しいコーティング素材を採用して逆光下でもゴーストを効果的に抑制し、画角を活かしてダイナミックで印象的な写真を撮影可能となりました。加えて新たにマルチスペクトルカメラを搭載し、9つのスペクトルチャンネルを持ち、画像を48ゾーンに分割して色温度を検知するため、OPPO独自のLUMOイメージエンジンがゾーンごとに最適な補正を行い、夕暮れや複雑な照明環境でもリアルに色を再現します。また音声と一緒に撮影前後の数秒間を記録できるモーションフォトは解像度が4Kまで向上し、あらゆるフレームが鮮明で好きな瞬間をカバー写真として自由に選べるほか、SNS投稿にも活用できます。加えて4K 120fps Dolby Vision動画撮影も可能で、明暗差の大きいシーンもプロレベルに豊かに表現でき、OISとEISのデュアル手ブレ補正によって動きの激しいシーンからスローモーションまでより滑らかで安定した撮影が可能になっています。その他にもシャッターを押し続けて連写が可能なライトニングスナップでは毎秒10枚の超高精細連写と進化したモーション検出で、激しいアクションもくっきり捉えます。新たに搭載された「HASSELBLAD 高解像度」モードでは8Kの超高解像度で繊細な質感と自然な色彩を驚くほど正確に再現でき、ハッセルブラッドナチュラルカラーソリューションによって奥行きとニュアンスも美しく描写します。またXPANモードは伝説のカメラ「Hasselblad XPAN」にインスピレーションを得た独自のワイドなアスペクト比65：24のレトロなパノラマ撮影モードで、オリジナルのシャッター音とともにクラシックフィルムのようなシネマティックな世界観を表現します。またハッセルブラッドポートレートはハッセルブラッドならではの中判カメラの質感を再現して人間の目で見たままのような自然でリアルなぼけ感を表現し、マスターモードは「Autoモード」と「Proモード」を搭載しており、Autoモードでは色の表現やダイナミックレンジ、トーンをシミュレートしてカメラの名機である「Hasselblad X2D」に近い効果を簡単に再現し、ProモードではISOやシャッタースピード、フォーカス、ホワイトバランスを細かく調整でき、自分だけの1枚を創り上げることができます。バッテリーは最先端のOPPOシリコンカーボンアノードテクノロジーを搭載し、シリコンカーボン負極技術を採用してエネルギー密度がさらに向上して小型で軽量でありながらも超大容量7025mAhに達し、同梱された急速充電器で最大80Wの急速充電「Super VOOCフラッシュチャージ」が利用でき、さらに最大50Wの急速ワイヤレス充電「AIR VOOCT」に対応しています。またソフトウェア加熱技術によって−20℃の極寒環境でも充電可能で、冷却面では高品質なグラファイトシートとさらに大型化したベイパーチャンバーを組み合わせた冷却システムを採用して高負荷時の発熱を抑えて効率よく熱を発散させるようになっているとのこと。その他の仕様ではUSB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1、OTG対応）、Wi-Fi 7や2x2 MIMO、MU-MIMOに対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4および5、6GHz）の無線LAN、Bluetooth 6.0、NFC Type A／B、位置情報取得（クアッドバンドA-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NaviICなど）、近接センサー、環境光センサー、色温度センサー、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、レーザーフォーカスセンサー、スペクトルセンサー、赤外線リモコン、ステレオスピーカーなど。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカードスロットが2つとeSIMに対応したデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポート。OSはAndroid 16ベースの独自ユーザーインターフェイス（UI）「ColorOS 16」をプリインストールしており、ルミナスレンダリングエンジンがさらにアップデートされてシステムモジュールそれぞれの処理が同時に行えるようになったため、画面の動きが滑らかでタッチした瞬間に反応します。またアプリのクリック応答速度が40％向上して応答性はより高く、より滑らかなアニメーションを実現しており、アクアダイナミクス機能によってアクティビティーやシステム通知をホーム画面上でパネルなどの動きのある表示で直感的に伝えます。また引き続いてiPhone（iOS）やiPad（iPadOS）といった製品との間でファイルや写真を簡単に共有できるだけでなく、iPhoneへの着信にも応答できるようになったほか、パソコン（PC）に画面をミラーリングしてPC画面上でスマホの操作をキーボードショートカットなどを使って快適に操作も可能です。AI機能としては独自の「OPPO AI」やGoogleの「Gemini」を搭載しており、AIマインドスペースは異なるアプリに散らばるさまざまな情報の要約、分析、タグ付けによって必要な情報を必要な時に見つけられる賢い情報アシスタントで、3本指で下から上にスワイプするか、初期状態ではSnap Keyを短押しすると、AIが表示画面を分析してくれます。また要約・分類・タグ付けして日程情報があればカレンダーへの登録を提案し、情報を検索する際はキーワードやタグから、保存された内容を一括で抽出できます。またSnap Keyの長押しではAIマインドスペースが起動され、音声で日程を伝えてカレンダーに予定を登録したり、音声メモの文字起こしもできます。AIマインドスペースによってメールで届いた仕事の予定、LINEで届いた学校や保育園からのお知らせ、Instagramで見つけた気になるお店などのさまざまな情報ソースをひとまとめに整理して管理できます。さらに簡単にクリエイティブな写真編集ができるAI機能もさらに充実します。AIポートレートグローを使うと、照明が薄暗い場所で撮影されたポートレート写真も、ワンタップで肌のトーンを最適化し、光のバランスを整えることで、自然で美しい仕上がりを実現します。その他にも不要なものを消去できるAI消しゴム、ピンボケ写真もシャープに整えるAIぼけ除去や、ガラスの反射をきれいに除去できるAI反射除去も引き続き搭載しているほか、AIパーフェクトショットを使うと、髪の毛が乱れたり目をつぶったりした写真も、スマートフォンに保存された写真を参照して修正が可能で、たった1枚の写真から生成AIと多彩なテンプレートで、様々なパターンの画像を自動生成できるAI Studioも楽しめます。他にもゲームに最適化されたモードに設定すると、不要な通知を非表示にしてゲームに集中することができるようになっており、ゲーム中にバイパス充電を設定すると、バッテリーではなく本体に直接電力を供給するため、発熱を抑え動作が安定します。また長時間の使用でもバッテリーにほとんど負荷をかけないとのこと。同梱品はOPPO Find X9本体のほか、貼付済み保護フィルム（試供品）や保護ケース（試供品）、SIM取出し用ピン（試供品）、80W SUPERVOOC ACアダプター（試供品）、USB Type-Cデータケーブル（試供品）、クイックガイドおよび安全ガイドといった紙類となっています。その他、OPPO Find X9の発売に伴い、取り外し式のBluetoothリモコンを搭載して約10mまで離れて操作が可能な1台でグリップ・セルフィースティック・三脚スタンドとして使えて多様な撮影スタイルが楽しめる専用の「OPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティック」と「OPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケース」も同時発売されます。さらにauでは「OPPO Find X9 発売記念キャンペーン」を実施し、au版を購入した場合にOPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティックとOPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケースを各1つずつプレゼントするということです。

記事執筆：S-MAX編集部

写真・動画撮影：2106bpm（つとむびーぴーえむ）

