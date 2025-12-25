この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【最大4万マイル】今やるべきANA×ソニー銀行キャンペーン総まとめ（年末年始版）」と題した動画を公開。ANA Payとソニー銀行が実施している、合計5つのお得なキャンペーンについて解説した。



動画で紹介されたキャンペーンは多岐にわたるが、特に注目されるのが「ANA Payの100%還元」と「ソニー銀行の口座開設&利用で最大4万マイル」の2つである。



まず、ANA Payのキャンペーンは、2025年12月22日から2026年1月6日までの期間限定で実施される。対象はiPhoneユーザーで、期間中に初めて、あるいは久しぶりにANA PayのApple Payタッチ決済を利用した人だ。利用額の100%、最大1,000円がキャッシュバックされる。参加にはエントリーが必須となる。



次に、ANAが主催するソニー銀行関連のキャンペーンでは、新規でソニー銀行の口座を開設し、条件を満たすことで最大4万マイルを獲得できる。既に口座を持っている場合でも最大1万5,000マイルの獲得が可能だ。新規開設者が最大マイルを獲得するには、「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」で国内ショッピングを20万円以上利用するなどの条件に加え、100万円以上のANAマイル付き外貨定期預金を申し込む必要がある。これについて出演者は、外貨預金にはリスクが伴うため、ハードルは高いと指摘している。



このほかにも、ソニー銀行が独自に実施するキャンペーンが3つ紹介された。1つ目は、Sony Bank WALLETをApple Payで利用することで総額2,000万円を山分けするキャンペーンだ。2025年12月31日までに合計5万円以上の利用が条件で、参加人数が少なければ最大10%還元になる可能性もあるという。

2つ目は、2026年1月から開始されるSony Bank WALLETの10周年記念キャンペーン。総額6,000万円の山分け企画と、抽選で100名に10万円が当たる企画が予定されている。詳細は2026年1月5日に発表される。

最後の3つ目は、セブン銀行ATMでのスマホATM入金キャンペーン。12月中または1月中に、ソニー銀行口座へひと月合計5万円以上入金すると、抽選で合計3,000名にセブン-イレブンで使えるQUOカードPay500円分と商品が当たる。出演者は「ノーリスクで参加できる」として、参加を推奨した。



年末年始にかけて、ANA Payとソニー銀行では複数のキャンペーンが同時進行している。特にANA Payの100%還元やスマホATM入金キャンペーンは初心者でも参加しやすいため、見逃さないようにしたい。各キャンペーンはエントリーや応募が必要な場合があるため、詳細は公式サイトで確認する必要がある。