KFCが550円ランチ2種を投入「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は2026年1月5日から、毎日10時〜15時に販売しているランチメニュー「ケンタランチ」に、新たに税込550円のセットメニュー2種を追加する。

新たに登場するのは、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」。いずれもバーガー1種と「ポテトS」を組み合わせた、ドリンクなしのシンプルなセットとなっている。

ケンタランチ「チキンフィレバーガーコンビ」「和風チキンカツバーガーコンビ」

〈税込550円、ランチ限定のお得な定番メニューに〉

今回追加される2種は、現在提供中のランチメニューよりも価格を抑えた新価格帯の商品。今後は定番ラインアップとして、継続的に販売していく予定だという。

通常時間帯での単品価格は、「チキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」が各440円、「ポテトS」が290円（いずれも税込）。合計730円相当の内容を、ランチ時間帯限定で550円で提供するため、180円お得になる。

〈1月5日から追加される「ケンタランチ」新メニュー〉

◆チキンフィレバーガーコンビ（550円）

内容：チキンフィレバーガー、ポテトS

※単品積み上げ価格：730円

◆和風チキンカツバーガーコンビ（550円）

内容：和風チキンカツバーガー、ポテトS

※単品積み上げ価格：730円

ケンタランチ「チキンフィレバーガーコンビ」「和風チキンカツバーガーコンビ」

「チキンフィレバーガー」は、11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたチキンフィレに、レタスとオリーブオイル入りマヨソースを合わせた一品。ケンタッキーのバーガーの元祖ともいえる商品で、長年愛されてきた王道の味わいだという。

「チキンフィレバーガー」

一方の「和風チキンカツバーガー」は、鶏肉を使ったボリューム感のあるチキンカツに、醤油風味のテリヤキソースと特製マヨソース、千切りキャベツを合わせ、全粒粉バンズで挟んだ和風テイストのバーガーだ。

「和風チキンカツバーガー」

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、「KFC自慢のバーガーにポテト(S)が付いて、550円というおトクな価格で、より気軽に楽しんでいただきたい」としている。

なお、一部店舗では取り扱いがない場合があるほか、デリバリーではメニュー内容や価格が店頭販売と異なる場合がある。