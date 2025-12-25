それは大変だ。アメリカでは映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と『デューン 砂の惑星 PART3（原題：Dune: Part Three）』が、2026年12月18日の同日に公開される。超大作が競合することとなるが、今のところディズニーとワーナー・ブラザースは公開日を移動させようという様子がない。

共にドル箱の強力IP。マーベル『アベンジャーズ』映画前作『アベンジャーズ／エンドゲーム』は米国内で8.5億ドルを、『デューン 砂の惑星PART2』は2.8億ドルを稼ぎ上げた。

先に公開日を決めていたのは『デューン』。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』はもともと2026年5月の公開予定だったが、後に『デューン』同日に延期して正面衝突。ワーナー・ブラザース側が回避のため変更するとの見立てもあったが、譲るつもりはなさそうだと海外スクーパーは伝えている。

異なる注目作の同日公開は相乗効果を生むことも。2023年の『バービー』とは両極端な作品ながらダブル鑑賞を楽しむ「バーベンハイマー」現象を起こし、アメリカで両作とも記録的ヒットを樹立した。

早くも今回は“ドゥームズデイ”と“デューン”を掛け合わせ、「デューンズデイ（Dunesday）」なる新語が誕生。『アベンジャーズ』シャン・チー役のシム・リウもSNSで「デューンズデイに備えよ」と投稿した。

Prepare for DUNESDAY - Simu Liu (@SimuLiu)

『ドゥームズデイ』と『デューン』は共に3時間前後の上映時間が予想される上、各シリーズのクライマックス作品として情報量も膨大だろう。同日鑑賞は体力も頭脳も使い果たすことになりそうだ。

なお、国内では『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』が2026年12月18日の日米同時公開。『デューン 砂の惑星 PART3』は公開情報未着となるため、日本でも「デューンズデイ」が起こるかは不明だ。

