CORSAIR¤«¤é¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÊPC¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤ò°·¤¦¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¡ÖCORSAIR¡Ê¥³¥ë¥»¥¢¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡ÖK65 PLUS WIRELESS 75% RGB ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É Frost White¡×¤ò2025Ç¯12·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖM75¡×¤â
¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¤è¤ê¤¹¤°¤ì¤¿²÷Å¬À¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ûÈ¯¤Î¡ÖK65 PLUS WIRELESS¡×¤ËMac¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÇÛÎó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
½á³êºÑ¤ßCORSAIR MLX Red v2 ¥ê¥Ë¥¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¡¼¥×¥ì¥¹¤¬ÁÇÁá¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£¾Ã²»µ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥¿¥¤¥×²»¤Î¥Î¥¤¥º¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Þ¥ë¥Áµ¡Ç½¤Î²óÅ¾¼°¥À¥¤¥ä¥ë¡¢FN¥¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Þ¤¿¤ÏBluetooth¤ÇMac Pro¡¢Mac mini¡¢iPad¡¢PC¤Ê¤É¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¡£ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇºÇÄ¹266»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Õ¥í¥¹¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡£
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï2Ëü8960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤Þ¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡ÖM75 WIRELESS GAMING MICE M75 WIRELESS ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹-FROST WHITE¡×¤òÆ±ÆüÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢º¸±¦Î¾Íø¤ÂÐ±þ¤Î·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤¿·ÚÎÌÀß·×¡£CORSAIR MARKSMAN¸÷³Ø¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëºÙ¤«¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤À¡£º¸±¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï1²¯²ó¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸÷³Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µ»½Ñ¡ÖSLIPSTREAM WIRELESS¡×¤ª¤è¤ÓBluetooth¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï1Ëü9320±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£