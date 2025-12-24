ABEMAは1月1日から11月7日までに放送、配信された番組の視聴データをもとに振り返った「数字で振り返る ABEMA 2025」を発表した。

【画像】『今日好き』が1位に その他SNSで話題なった作品など全ランキング一覧

2025年の総合番組ランキングでは、『今日好き』シリーズが首位を獲得した。中でも『夏休み編2025』は、これまでに放送した『今日好き』全シリーズにおいて、週間視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に放送したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新した。

他にも大谷翔平などが活躍した「メジャーリーグベースボール（MLB）」の2025シーズンが2位、バラエティ番組『愛のハイエナ』が3位などと続く。

都道府県別視聴ランキングも初公開され、1人あたりの平均視聴数は青森県が1位となり、地方が上位を占めた。地上波での放送が都心部から数日遅れるなどの場合に、ABEMAが活用されていると考えられる。

執筆時点ではABEMAにて配信中の番組の中から今年視聴数の多かった「2025年年間ランキング」特集ページを公開している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）