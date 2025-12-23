タレントのモト冬樹（74）が体調不良を訴え、診断の結果を報告した。

【映像】「めまいに襲われ…」体調不良のモト冬樹

2010年にモデルの武東由美と結婚したモト。ブログでは夫婦で食事を楽しむデートショットなど仲むつまじい様子を見せている。22日には、「3カ月くらい前に すごい回転するようなめまいに襲われ吐き気と汗もすごくて…でも2〜30分横になっていたらおさまったので、そんなに気にしていなかったんだけど、その後1週間に1、2回めまいがするようになって…」と体の異変を報告。医師の診察を受けたという。

「めまいに襲われ…」診断結果を公表

「結果、左の内耳にちょっと問題があるのと、自律神経が乱れているという診断。先生がたいしたことないので大丈夫とおっしゃってくださったのでひと安心。薬も処方してくださいました。診ていただいて本当に良かった。やはり日頃の運動が大事みたいです。特に足の運動。もっと歩かなきゃいけないね」と、自撮りショットを添えて診断結果を明かしている。

この投稿には「めまい つらいですね… お大事にしてくださいね」「年齢を重ねるといろいろ出てきますよね」「大丈夫だと分かりホッとしました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）