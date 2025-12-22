この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【知らないと損】Apple初売りの最強ルート：4大コンビニ10%＋LINE10%＋楽天リーベイツ」と題した動画を公開。毎年恒例となっているAppleの初売りで、最もお得に製品を購入するための具体的な手順を解説した。

おにまる氏は、Appleの初売りで最大限の利益を得るには、事前の準備と当日のひと手間が重要だと指摘。その最強ルートとして2つのステップを挙げた。

一つ目は、開催中のキャンペーンを利用して事前に「Apple Account」へチャージしておく方法だ。動画では、セブン-イレブンやローソンなどの主要コンビニ4社が実施している、Apple Accountへのチャージで10%分のApple Gift Card（コード）が還元されるキャンペーンの活用を推奨。これにより、実質10%割引でApple製品の購入資金を用意できると説明した。

二つ目のステップは、初売り当日に楽天のポイントサイト「楽天リーベイツ」を経由してApple公式サイトにアクセスし、商品を購入することだ。これにより、購入金額に応じた楽天ポイントの還元が受けられ、さらなる上乗せが期待できるという。同氏は、チャージによる10%還元と楽天リーベイツのポイントバックを組み合わせることで「さらに、さらにお得に買えちゃう」と、この方法の効果を強調した。

動画では、各コンビニでさらにお得にチャージするための具体的な方法や、キャンペーンの注意点についても詳しく解説されている。Appleの初売りでiPhoneやMacなどの購入を検討している方は、この「最強ルート」を参考に準備を進めてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:08

Appleの初売り 最もお得に参加する方法
00:41

お得に参加する2つの方法
02:11

4大コンビニキャンペーン概要
06:13

レジでApple Accountにチャージする方法
22:37

楽天リーベイツで更にお得に

関連記事

【2025年12月まとめ】クレカ＆ポイ活の改悪・改定20連発！JAL Pay、楽天ギフト、dカードなど重要変更点を総ざらい

【2025年12月まとめ】クレカ＆ポイ活の改悪・改定20連発！JAL Pay、楽天ギフト、dカードなど重要変更点を総ざらい

 ポイ活YouTuberが厳選！12月中旬に始まる「BITPOINT」や「Amazon×au PAY」など、見逃せないお得キャンペーンを解説

ポイ活YouTuberが厳選！12月中旬に始まる「BITPOINT」や「Amazon×au PAY」など、見逃せないお得キャンペーンを解説

 スタバ・マックで常時10%還元も！知らないと損する「高還元クレカ」最新事情、JCBの大改革がスゴい

スタバ・マックで常時10%還元も！知らないと損する「高還元クレカ」最新事情、JCBの大改革がスゴい
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

おにまるちゃんねる_icon

おにまるちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 13.30万人 1960 本の動画
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube