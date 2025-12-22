この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Apple初売りを最大限お得に！知っておきたい「最強ルート」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【知らないと損】Apple初売りの最強ルート：4大コンビニ10%＋LINE10%＋楽天リーベイツ」と題した動画を公開。毎年恒例となっているAppleの初売りで、最もお得に製品を購入するための具体的な手順を解説した。



おにまる氏は、Appleの初売りで最大限の利益を得るには、事前の準備と当日のひと手間が重要だと指摘。その最強ルートとして2つのステップを挙げた。



一つ目は、開催中のキャンペーンを利用して事前に「Apple Account」へチャージしておく方法だ。動画では、セブン-イレブンやローソンなどの主要コンビニ4社が実施している、Apple Accountへのチャージで10%分のApple Gift Card（コード）が還元されるキャンペーンの活用を推奨。これにより、実質10%割引でApple製品の購入資金を用意できると説明した。



二つ目のステップは、初売り当日に楽天のポイントサイト「楽天リーベイツ」を経由してApple公式サイトにアクセスし、商品を購入することだ。これにより、購入金額に応じた楽天ポイントの還元が受けられ、さらなる上乗せが期待できるという。同氏は、チャージによる10%還元と楽天リーベイツのポイントバックを組み合わせることで「さらに、さらにお得に買えちゃう」と、この方法の効果を強調した。



動画では、各コンビニでさらにお得にチャージするための具体的な方法や、キャンペーンの注意点についても詳しく解説されている。Appleの初売りでiPhoneやMacなどの購入を検討している方は、この「最強ルート」を参考に準備を進めてみてはいかがだろうか。