【バイタルエリアの仕事人】vol.59 スベンド・ブローダーセン｜葛藤の末、故郷を離れてJリーグでのプレーを決意。後押ししたのは同僚だった日本人選手
攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第59回は、ファジアーノ岡山から川崎フロンターレへの移籍が決定したGKスベンド・ブローダーセンだ。
現在28歳のドイツ人GKは、４歳からザンクトパウリのアカデミーで育ち、2019年に当時２部だった同クラブのトップチームでプロデビューを飾る。その後、東京五輪のU-24ドイツ代表メンバーに選出された21年の夏に横浜FCに加入して日本でのキャリアをスタートさせた。24年には岡山に完全移籍し、守護神としてチームのJ１初昇格に貢献。そして今冬、川崎に新天地を求めた。
まずは岡山の悲願でもあったJ１昇格、その１年目となった今シーズンを振り返ってもらった。
チームとして良いスタートが切れて、パフォーマンスはもちろん、それだけでなく、街がすごい盛り上がりを見せていたので、たくさんのエネルギーをもらえました。
“中国ダービー”では敵地でサンフレッチェ広島に（１−０）で勝利しましたが、その後、開幕から10試合ぐらいが終わったあたりから、最初の勢いが少しずつなくなってしまいました。柏レイソルや鹿島アントラーズなど上位チーム相手に勝点３を奪った試合もありましたが、シーズン終盤にはなかなか勝てない時期が続きました。
しかしクラブとして初のJ１ということを考えれば、１年を通して良いシーズンだったと思っています。すべてが完璧にいき過ぎてしまうと、目標がぶれてしまうかもしれない。より現実的に自分たちの立ち位置を見ながら、たくさんのことを学べたJ１での１年目だったと考えています。
昇格１年目でJ１に残留できた要因はやはり、開幕からスタートダッシュができたことだと思います。岡山の強みは、チームで戦う団結力です。毎試合、ゲームが終わった後に、全員が100パーセント出し切ったと感じています。それ毎試合それをやり続けるというのは、簡単ではありません。また誰かがゴールをした時には、必ずチーム全員で喜びを爆発させる。選手一人ひとりが全員で奪ったゴールだと感じていますし、逆にゴール守った時もチームみんなで防いだという気持ちがあります。そういう戦い方ができたのは大きかったです。
個人として今季のパフォーマンスを振り返っても、良いスタートを切れたのは間違いなく大きかったです。シーズンの序盤に失点が重なってしまうと、自分の自信を積み上げていくのが、難しくなってしまいます。自分はJ１でのプレー経験があり、このレベルでやれるのは分かっていました。もちろんチームも違えば、状況も異なりますし、日本のサッカーは年々進化しています。そのなかでも自信を持ってプレーできたことは本当に良かったです。
１年を通して安定したプレーができましたし、それは自分だけでなく守備の選手たちも同じです。シーズンの途中でいろんな選手の怪我による離脱などがあって、メンバーが入れ替わったりするなかでも、大きなアップダウンがなかったと思っています。
21年に日本に移籍するという大きな決断を下した。生まれ育った故郷を離れ、なぜJリーグでプレーする道を選んだのか。当時、ザンクトパウリでチームメイトだった宮市亮（横浜F・マリノス）の後押しもあったという。
ドイツにいた時からいつも日本のカルチャーには興味を持っていました。例えばゴジラや遊戯王、ポケモンやベイブレードも。でも小さい頃はそれらすべてが日本発祥のものだとは知りませんでした。大人になっていくにつれてそれを理解して、より日本に関心が湧いたのを覚えています。
