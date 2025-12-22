100均で買えると思わなかった！「まるでボンボニエールみたい♡」蓋付きの可愛い食器
ダイソーでお買い物中に、とっても可愛い食器と出会ってしまいました！まるで、ヨーロッパ発祥の小さな菓子器「ボンボニエール」のような蓋付きの小鉢♡お菓子を入れたり、食材を盛り付けて食卓に並べたり、アクセサリーなどの小物入れにしたり…さまざまな使い方ができて便利です！これは見つけたらゲット推奨ですよ。
ボンボニエールみたいで可愛い♡ダイソーで見つけた蓋付き食器
ダイソーをチェックしていたときに見つけた、こちらの『和毬 蓋つき小鉢 赤』。和風デザインの蓋付き小鉢です。
価格は220円（税込）。食器売り場に陳列されていました。
ヨーロッパ発祥の小さな菓子器「ボンボニエール」のような雰囲気に惹かれて、気付いたらカゴにINしていました♡
蓋付きの小鉢がダイソーで売られているのも目新しい印象でした。
飴を入れてみましたが、珍味や高級食材などを入れて、お祝いの場やおもてなしにも◎
アクセサリーなどの小物入れとしても使えますよ。
お祝いメニューの盛り付けにぴったりな『紅白梅 角皿』もおすすめ！
こちらの『紅白梅 角皿』もおすすめ！価格は220円（税込）です。
演技のいい柄とカラーで、お祝い事にぴったりな角皿です。
何種類かサイズ展開があり、お好みを選べるのも嬉しいです。
ピンチョスを盛り付けてみました。
インパクトのあるデザインなので、食卓が華やぎます♡
どちらも華やかなデザインなので、お正月メニューの盛り付けにも良さそうです。
食洗機の使用も可能で、家事の負担を減らせるのもありがたいです！温め程度であれば、電子レンジもOKだそうです。
今回はダイソーの『和毬 蓋つき小鉢 赤』と『紅白梅 角皿』をご紹介しました。
普段使いしやすいシンプルな食器を購入しがちな筆者ですが、特別な日やちょっと気分を変えたいときなどにピッタリだと思いました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。