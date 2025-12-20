°æ²¬¡¢°Î¶È¤Ø¤Î¡ÖÄÌ²áÅÀ¡×¡¡Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ØÎý½¬¸ø³«
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦4³¬µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê31Æü¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆüËÜÃË»Ò½é¤Î¡Ë5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤ÆÆ®¤¦¤À¤±¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±µé9°Ì¤Ç36ºÐ¤Î°æ²¬¤Ï11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤Ð°Î¶È¤Ø»ë³¦¤¬³«¤±¡ÖÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¹¬¤»¤À¤·¡¢É¬¤ºÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÆ°¤¤ò³ÎÇ§¡£°æ²¬¤Ï³¬µéÅ¾¸þ¸å¤Î½éÀï¤Ç¡Ö¤¤¤¤Å¸³«¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£