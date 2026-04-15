ユアサプライムスは4月中旬に、日傘をさしながら使える日傘用クリップ付きハンディファン「日傘用ハンディファン」（YM-508HS）を、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで発売する。価格は2980円。●日傘をさしながら使える「日傘用ハンディファン」は、日傘をさしつつ涼しさと利便性を両立できる、日傘と一体化して使えるハンディファン。付属の日傘用クリップに本体を取り付けて、日傘に挟んで好みの角度