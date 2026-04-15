フェイスラインが気になる四角顔さんには、印象がぐっと変わる丸メガネがおすすめ！そこで今回は、やさしげなムードを引き出しつつ、クリアレンズならではの軽やかな抜け感も楽しめるアイテムをご紹介。お気に入りの一本を見つけるヒントとして、ぜひ最後までチェックして♡四角顔さんは【まんまるレンズ】でフェイスラインを中和角張ったフェイスラインがゆえ、キツく見えてしまいがちな四角顔さんは、ころんと丸いフレーム