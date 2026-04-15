現代サッカーでより重要なポジションとして注目されているGK。ビルドアップへの参加は義務と呼べるまで必須化しており、繋げるGKはどのクラブにもいる。『The Athletic』ではサッカー界全体で、現時点でのGKランキングを作成。トップにはレアル・マドリード所属のティボー・クルトワが選ばれた。クルトワの最大の強みはセービング。2mの長身を持つベルギー代表GKのリーチは非常に長く、優れた反射神経と合わせて多くのシュートを止