Image: 小暮ひさのり - Generated with GPT-Image AI生成によるイメージ画像 そんな角度からの予想もあるんだな！毎年登場するiPhoneの新色。今年のやってくるはずのiPhone 18 Proは、｢バーガンディ｣｢ブラウン｣｢パープル｣の3色で検討しているという噂がありました。…が、ここにきて新説。「ディープレッド」かもしれないという話が出てきたんです。MacRumorsが中国の提供者から得た情報によ