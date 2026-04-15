Image: Makuake 痒い所に手が届く充電器、これは何かと便利そう。突然ですが、みなさんはモバイルバッテリーに何を求めますか？20000mAh以上の大容量を求める方もいれば、ケーブル内蔵型がやはり便利と感じる方もいると思います。ACアダプタ兼モバイルバッテリーとして使える充電器はもちろん重宝しますが、あのNTTドコモが「暗闇で光る蓄光デザインの充電器」を発表しました。"すぐに見つけ