FOMC¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¡Ä3²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò·èÄê¡¢ÊÝ¸±ÅªÍø²¼¤²¤Î½ªÎ»¤ò¼¨º¶¡Ú²òÀâ¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û
12·î9Æü¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3²ñ¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢FOMC¤ÎÃæ¿È¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
FRB¤Ï¡¢3²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò·èÄê
FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Ï12·î9Æü¡¢10Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿FOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÇÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡¢3²ñ¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÀ¯ºö¶âÍø¤È¼º¶ÈÎ¨¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§FRB¡¢ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¡¢ADP¡ÊÃí¡ËÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¡¢FF¥ì¡¼¥È¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¤Î¾å¸Â¤òÉ½¼¨ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿ADPÌ±´Ö¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï2025Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëFF¡Ê¥Õ¥§¥Ç¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¥ì¡¼¥È¤ÎÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¤Ï3.50¡ó¡Á3.75¡ó¤Ø°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°À¤ò´ÉÍý¤·¶âÍøÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´ü¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÀÇÉê²Ý¤¬Êª²Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁý²Ã¥Ú¡¼¥¹¤ËÌÀ³Î¤ÊÆß²½¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£FRB¤Ï¸ÛÍÑ¤Î²¼¿¶¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤Ù¤¯¡¢9·î²ñ¹ç°Ê¹ß¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø²¼¤²¤Î·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°²ó10·î²ñ¹ç¤ËÂ³¤¡¢FOMCÆâ¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤ò½ä¤ë°Õ¸«ÂÐÎ©¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆð²½¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÎÄã²¼¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢0.5¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥é¥óFRBÍý»ö¤¬9·î¡¢10·î²ñ¹ç¤ËÂ³¤¤¤Æ0.5¡óÍø²¼¤²¤ò¼çÄ¥¤·0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¹â»ß¤Þ¤ê¤Ø¤Î·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶ä¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥ÉÁíºÛ¤ä¥·¥«¥´Ï¢¶ä¤Î¥°¡¼¥ë¥º¥Ó¡¼ÁíºÛ¤Ï¡¢¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤òµá¤á¤ÆÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£3Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯9·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Êµ¤¡¦Êª²ÁÇ§¼±¤Î½¤Àµ¤Ï¸ÂÄêÅª
²ñ¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï10·î²ñ¹ç°Ê¹ß¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁí³ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£FOMCÀ¼ÌÀÊ¸¤Ç¤â¡¢·Êµ¤¤äÊª²ÁÇ§¼±¤Î½¤Àµ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏFOMCÀ¼ÌÀÊ¸¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë ½Ð½ê¡§FRB¡ÊÃí¡ËÀÖ»ú¤Ï10·î¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹²Õ½ê
·Êµ¤¤Ï¡ÖÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê»ØÉ¸¤Ï¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¸ÛÍÑ¤ÎÁý²Ã¤Ïº£Ç¯¸ºÂ®¤·¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ï9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢Êª²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÇ¯½é¤«¤é¾å¾º¤·¡¢¤¤¤¯¤Ö¤ó¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥¯È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖFOMC ¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥ó¥Ç¡¼¥È¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¸ÛÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢FOMC¤Ï¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢FF¶âÍø¤ÎÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¤ò3.50¡ó¡Á3.75¡ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Àè¹Ô¤¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖFF¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¤ÎÄÉ²ÃÅª¤ÊÄ´À°¤ÎÄøÅÙ¤È»þ´ü¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢FOMC¤ÏÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿µ½Å¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î²ñ¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÄÉ²ÃÅª¤ÊÄ´À°¤ÎÄøÅÙ¤È»þ´ü¤Î¸¡Æ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤ÎÃÊ³¬¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ê¸¸À¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î2025Ç¯1·î¤«¤é8·î¤Î²ñ¹ç¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï¡Öº£¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄÉ²ÃÅª¤ÊÄ´À°¤ÎÄøÅÙ¤È»þ´ü¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ËÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢9·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿ÊÝ¸±ÅªÍø²¼¤²¤Î½ªÎ»¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤²¼¤²
Æ±»þ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ®Ä¹Î¨¤¬9·î»þÅÀ¡ÊÁ°²ó¡Ë¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏFOMC»²²Ã¼Ô¤Î·ÐºÑ¸«ÄÌ¤· ½Ð½ê¡§FRB¸øÉ½»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËÅìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡ÊÃí¡ËÂÀ»ú¤Ï2025Ç¯9·î¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹²Õ½ê¿ô»ú¤ÏFOMC»²²Ã¼Ô¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤ÎÃæ±ûÃÍ¡£¼Â¼ÁGDP¡¢PCE¥Ç¥Õ¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê¥³¥¢´Þ¤à¡Ë¤Ï10-12·î´ü¤ÎÁ°Ç¯Èæ¿¤ÓÎ¨¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï10-12·î´ü¤ÎÊ¿¶Ñ
7-9·î´ü¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓÃÍ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë·Á¤Ç2025Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò0.1¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬ÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¸«ÄÌ¤·½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÎÂçÉý¤Ê¾åÊý½¤Àµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï¡Ö°ìÉô¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î½ªÎ»¤òÈ¿±Ç¡×¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖAI´ØÏ¢Åê»ñ¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î»Ù½Ð¤âÂ³¤¯¤¿¤á¡¢·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À®Ä¹Î¨¤Î¾åÊý½¤Àµ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤â2025Ç¯¡Á2026Ç¯¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¡¢2027Ç¯¤Ï4.2¡ó¤Ø²¼Êý½¤Àµ¡Ê²þÁ±¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¸ÛÍÑ¼ÔÁý²Ã¿ô¤Ï6Ëü¿ÍÄøÅÙ²áÂç¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Êª²Á¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À®Ä¹Î¨¤¬¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2025Ç¯¡Á2026Ç¯¤¬²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï´ØÀÇ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÇÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥É¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯¡Á2028Ç¯¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¡¢¥í¥ó¥¬¡¼¥é¥ó¤È¤â¤Ë9·î»þÅÀ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢2026Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤Ï9·î»þÅÀ¤Î11Ì¾¤«¤é12Ì¾¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï¥É¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¸«ÄÌ¤· ½Ð½ê¡§FRB¸øÉ½»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËÅìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈºîÀ®¡ÊÃí¡ËÀ¯ºö¶âÍø¤Î¿å½à¤Ï¡¢FF¥ì¡¼¥ÈÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ±ûÃÍ
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢À¼ÌÀÊ¸¤ÇÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÎÃ»´üÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤¬¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥¿¥«ÇÉÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Äø¤Î¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¢¨¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓµÚ¤Ó¾Íè¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÆ°¸þ¤ò¼¨º¶¡¦ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾åµ¤ÏºîÀ®Æü»þÅÀ¤ÎÊÀ¼Ò¤Î¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤ÏÅìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¡ÖMarket Report 2025Ç¯12·î11Æü¡×
¢¨Á´Ê¸¤Ï¡ÖMarket Report 2025Ç¯12·î11Æü¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£