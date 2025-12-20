ÃæµïÀµ¹¡Ö¹¶·â¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´í¸±¡×¥Õ¥¸¼ÒÄ¹¤¬·üÇ°¤·¤¿ ¡È¶§Ë½À¡É ¤ËÀïØË¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤Î ¡ÈÍ¥¤·¤¤¿Í¡É Áü¤¬Êø¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ÜºÙ¡×¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê4·î2ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡3·î31Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¸µ¡ÖSMAP¡×ÃæµïÀµ¹¤Î¡Ö½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿Ãæµï¤Î ¡ÈÎ¢¤Î´é¡É ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤«¤éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¥¢¥ÊA¤µ¤ó¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÉ½µ¤ÏÊó¹ð½ñ¤ÎµºÜ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î·Ð°Þ¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¥Õ¥¸¼ÒÆâ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤é¤«¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½ñ¤Ï394¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ó¡¢Ìò¿¦°÷¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤ä¼ÒÆâ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤âµºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯6·î2Æü¤Ë¡¢½÷À¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÀË½ÎÏ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§Äê¤·¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæµï¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤ÇÍ¶¤¤½Ð¤¹À¸¡¹¤·¤¤¥á¡¼¥ë¤ä¡¢ÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¸å¡¢¸µÊÔÀ®¶É¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¦B»á¤Ë ¡È²Ð¾Ã¤·¡É ¤òÍê¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Ãæµï¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¸å¤â¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÍýÍ³¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¹Á¹À°ì»á¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤ËÃæµï¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¸å¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÖÁÈ²þÊÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹ðÂåÍýÅ¹¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð±é·ÑÂ³¤ÎÀ§Èó¤ò·è¤á¤ëºÝ¡¢Ãæµï¤µ¤óËÜ¿Í¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë2024Ç¯12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¸å¡¢Ãæµï¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÂÕ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Á»á¤«¤éÊ¹¤¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÃæµï»á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò·Àµ¡¤È¤·¤ÆÃæµï»á¤¬½÷ÀA¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ê¹¶·â¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¡¢½÷ÀA¤Ø¤Î¡Ö»É·ã¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢½÷ÀA¤ÎÉÂ¾õ°²½¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«»à¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÈÖÁÈµ¯ÍÑ¤ò»ß¤á¤¿¾ì¹ç¡¢²±Â¬¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ãæµï»á¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½÷ÀA¤ËÂÐ¤·¤ÆÈðëîÃæ½ý¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½÷ÀA¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤ÈÅù¤«¤é¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃæµï»á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢½÷ÀA¤Î¿´¿È¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Á¡¢¶ÈÌ³Éüµ¢¤ò¤·¤Æ¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡¢¹Á»á¤¬Ãæµï¤Î ¡È¶§Ë½À¡É ¤ò·üÇ°¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÈ¿ÏÀ¤Ï¤Þ¤À¤·¤â¡¢¡Ö¹¶·â¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´í¸±¡×¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ä¥Ð¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Õ
¡Ô¹Á¼ÒÄ¹¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤éÃæµï¤¬Èï³²½÷À¤ËÈ¿·â¤ä¹¶·â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÄ¶´í¸±¿ÍÊª°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¯¿Í¤ÎÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢½÷À¤òÍ¶¤¤½Ð¤¹À¸¡¹¤·¤¤¥á¡¼¥ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæµï¤Î¿Í´ÖÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹Á»á¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿A¤µ¤ó¤¬¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ï¢Íí¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤»Ý¤òÃæµï¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢1½µ´Ö¤Ë1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¡¢1¥«·î¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2016Ç¯Ëö¤ËSMAP¤¬²ò»¶¤·¤¿¸å¤â¡¢Ãæµï¤Ï5ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¡¢MC¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëÃæµï¤È ¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¿Æ¿È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤ËÉþ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°ïÏÃ¤«¤é ¡ÈÍ¥¤·¤¤¿Í¡É ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤Ë¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤È¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Çµ¯¤¤¿¤«¤Ê¤ÉÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊóÆ»¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î1·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈÝÄê¡£³èÆ°·ÑÂ³¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤È¤â¼è¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²óÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Îº¹¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼«¤é¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæµï¤Ï¤¤¤Þ²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¨¡¨¡¡£