¡ÔÄ¶¹âµé¥µ¥¦¥Ê¤Ç»àË´¤Î30ÂåÉ×ÉØ¡ÕÃÂÀ¸»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¡Ä¥É¥¢¥¬¥é¥¹Ã¡¤¡¢ÄÌÉ÷¸ý¤«¤é¤â½õ¤±µá¤á¤¿¡ÈÃ¦½Ð¤Îº¯À×¡É¤Ë¹¤¬¤ëÈáÄË¤ÊÀ¼
12·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦¹Á¶èÀÖºä¤Î¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¡ÖSAUNATIGER¡×¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍøÍÑµÒ¤Î30ÂåÉ×ÉØ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¡£·Ù»ëÄ£¤Ï17Æü¤Ë»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢»à°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡½¡½¡£
¡Ö¤³¤Î²ÐºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¤Î¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÈºÊ¤Ç¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ÅÄÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡£15Æü¤ÎÀµ¸á¤¹¤®¡¢¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤Î3³¬ÉôÊ¬¤Ç¡ØÈó¾ï¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¸Ä¼¼¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À»à°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤ä¹âÂÎ²¹¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¸½¾ì¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬ÆâÂ¦¡¢³°Â¦¤È¤â¤Ë³°¤ì¡¢¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤ÆºîÆ°¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡¢¡È°ìÅÙ¤â¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹Â¦¤ÎÉÔÈ÷¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×ÉØ¤Ï·üÌ¿¤ËÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀ¯Ìé¤µ¤ó¤ÎÎ¾¼ê¤Ë¤ÏÈé²¼½Ð·ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¥¬¥é¥¹¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÃ¡¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¾Ç¤²¤¿¥¿¥ª¥ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¸¶°ø¤Ï¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¥¿¥ª¥ë¤¬¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°Éô¤Ë°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢¸Î°Õ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÇ³¤ä¤·¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÉ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌÉ÷¸ý¤â°ìÉô¤¬²õ¤ì¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼ê¶á¤ÊÊª¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ½¾¶È°÷¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï±¦¤Î¸ª¤«¤éÏÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯Ìé¤µ¤ó¤Î¤ä¤±¤É¤ÏÏÓ¤ä¹ø¡¢ÇØÃæÁ´ÂÎ¤Î¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯Ìé¤µ¤ó¤¬ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
É×ÉØ¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤ò»î¤·¤¿º¯À×¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÈáÄË¤ÎÀ¼¤äÉ×ÉØ¤Î»à¤òÅé¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿É¤¤¡Ä¡Õ
¡Ô²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤â¼é¤í¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Õ
¡ÔÈï³²¼Ô¤ÎÂ³Êó¤¬½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤É¿É¤¯¤Ê¤ë¡£É¬»à¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡Õ
¡ÔºÇ¸å¤ÎºÇ´ü¤Þ¤Ç¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤«¡¢±üÍÍ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»ö¤ò»×¤Ã¤¿¤«¡¦¡¦¡¦ ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡Õ
À¯Ìé¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢ÇòÈ±¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï4Ëü¿Í¶á¤¤¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ëÄ¶¿Íµ¤ÈþÍÆ»Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¯Ìé¤µ¤ó¤Ï30ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ÈÇòÈ±¤Ü¤«¤·¡É¤Îµ»½Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢µ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÎ©1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¡È¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á300¿Í¡É¤Î¿Íµ¤ÈþÍÆ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¤ÏÁ´¹ñ¤Ë½ÐÅ¹³ÈÂç¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À³Ê¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤äÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¤Ä¾å¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°¤Î¿¦¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÃÏ¸µ¤äÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡Ç23Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ô¤¤¤Ä¤«¤³¤Î»Ò¤¬¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡Õ¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿´¾ð¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈþÍÆ´Ø·¸¼Ô¡Ë
²áµî¤Ë¤ÏÊÌ¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬ÉÔ¶ñ¹ç¤Ç½¤Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSAUNATIGER¡×¡£Ã¥¤ï¤ì¤¿¼ã¤¤É×ÉØ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Ê¤¤¡£