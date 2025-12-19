蒼井そら“泥酔ワンナイト”を告白！「誰としたかわからない…」ベッドに残された“あるモノ”
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。12月18日（木）の放送は、「エロくて怖い実体験を大暴露！ エロ怖い話SP」をお届け！ 出演者が“エロくて怖い実体験”を語った。
●不可解なワンナイトラブ
元レジェンドセクシー女優の蒼井そらは、セクシー女優を引退後、エロ怖い体験をしたという。
港区界隈で開かれた誕生会に友人と出席した彼女。泥酔して男性をお持ち帰りした記憶はあったが、翌朝起きると裸で寝ていて、しかも隣には誰もいなかったという。
蒼井は「どこの誰としたのかまったく知らない(笑)」と告白。ただ、しっかりとゴムはつけていたらしく、その残骸があったという。
●汁男優の異常行動
元レジェンドセクシー女優の麻美ゆまは、撮影現場で体験したエロ怖い話を。
発射だけする汁男優が勃起するのを待っていた時、その男優がバッグの中から何かを取り出したという。麻美は自身を刺激するエッチな本や雑誌を出したのかと思ったが、何と男優は七味唐辛子をあそこにかけ始めたそう。その行為に麻美は驚き、現場もピリついたとか。
●有名俳優の世に出てはいけない映像
MC・熊切あさ美は、知り合いのエピソードを披露。ホテルで某有名俳優と隠し撮り系のAVを見ていた際、なんとその作品に、その俳優本人が出てきたそう！
熊切はあくまで「知り合いの話」と強調するが、MCの名倉潤は「（熊切は）『知り合い』と言って自分の話をする」とツッコんでいた。
●ラブホテルにあった鏡
MCの河本準一は、その昔、古〜いラブホテルでエッチした時のエロ怖い話を。
部屋が全部鏡張りだったため、「せっかくだから」といろんな体位でエッチをしていたが、なんとその一部がマジックミラーだったという。ミラーの向こう側には暗い部屋があったそうで、河本らはそこがかつてはのぞき部屋として使われていたかもしれないと推察していた。
●明け方に迷い込んだヘルス
名倉はその昔、TIMと朝方まで麻雀をし、ゴルゴ松本に「6000円でヘルス行けるぞ！」と誘われるがままお店に行ったそう。しかし中に入ると、なぜか喫茶店のようなスペースが。
そのただならぬ雰囲気に「これヤバいな、ぼったくりやな」と察した名倉は店を出ようとするが、そこに2mくらいの強面の男が現れ、「わかってるやろうな！」と金銭を要求されたという。
名倉は「6000円払ったやん。飲み物も頼んでないやん」と強気で説得し、何とか事なきを得て帰してもらったとか。名倉は「気が弱かったら、カードとか全部取られてた」と振り返り、誘ったゴルゴを怒ったという。
