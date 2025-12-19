PS5用タイトル多数の「BIG WINTER SALE」がPS Storeで開始！ PS Plus加入者対象の冬のセール
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを対象とした「BIG WINTER SALE」を開催している。期間は12月21日まで。
本セールはサブスクリプションサービスのPlayStation Plus加入者を対象としたセールで、こちらに加入していると対象タイトルを特別価格で購入できる。
セールではFPS「Battlefield 6」が30%オフの6,860円で販売。このほか、RPG「ドラゴンクエストI＆II」やアクション「モンスターハンターワイルズ」などがラインナップされ、いずれもPS Plus加入者のみが割引を受けられる形となっている。
セール対象タイトル（一部）
セール期間：12月21日まで
Battlefield 6
価格：9,800円→6,860円（30%オフ）
・ストアページ
ドラゴンクエストI＆II
価格：7,678円→6,142円（20%オフ）
・ストアページ
モンスターハンターワイルズ
価格：8,990円→4,944円（45%オフ）
・ストアページ
(C) 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
(C) SUGIYAMA KOBO
(P) SUGIYAMA KOBO
(C)CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.