ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを対象とした「BIG WINTER SALE」を開催している。期間は12月21日まで。

本セールはサブスクリプションサービスのPlayStation Plus加入者を対象としたセールで、こちらに加入していると対象タイトルを特別価格で購入できる。

セールではFPS「Battlefield 6」が30%オフの6,860円で販売。このほか、RPG「ドラゴンクエストI＆II」やアクション「モンスターハンターワイルズ」などがラインナップされ、いずれもPS Plus加入者のみが割引を受けられる形となっている。

セール対象タイトル（一部）

セール期間：12月21日まで



Battlefield 6

価格：9,800円→6,860円（30%オフ）

ドラゴンクエストI＆II

価格：7,678円→6,142円（20%オフ）

モンスターハンターワイルズ

価格：8,990円→4,944円（45%オフ）

