ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、YouTubeチャンネルで「【12月中旬】今すぐやるべきお得キャンペーン9選」と題した動画を公開。2025年12月中旬から下旬にかけて開始・実施される、キャッシュレス決済やクレジットカード関連のお得なキャンペーン情報をまとめている。



動画で紹介された主なキャンペーンは以下の通り。



まず、SBIグループが運営する暗号資産取引所「BITPOINT」では、口座開設と取引で最大3,500円分のビットコインがもらえるキャンペーンを実施中だ。新規口座開設と1,000円以上の暗号資産購入で2,000円分、さらに紹介プログラムを併用し、アプリで1回以上売買することで1,500円分が加算される。キャンペーン期間は2026年2月2日までとなっている。



三井住友カードのプリペイドカードアプリ「VポイントPay」では、「ポイント優先払い」機能が新たに実装された。これを記念し、同機能をONにしてスマホのタッチ決済を1円以上利用すると、もれなく200円分のアプリ残高がプレゼントされるキャンペーンが2026年1月15日まで行われる。



イオンの電子マネー「WAON」または「AEON Pay」では、10,000円以上のチャージを一口として、抽選で1,500名に10,000 WAON POINTが当たるキャンペーンを実施。さらに、12月21日までのチャージで参加できる「早トクッ！」では、抽選で100名に50,000 WAON POINTが当たるチャンスもある。



Amazonでは、au PAY（ネット支払い）での決済で最大10%のPontaポイントが還元されるキャンペーンが12月19日から26日まで開催される。ポイント還元上限は1au IDあたり500ポイントのため、5,000円までの買い物が対象だ。



このほかにも、動画では以下のキャンペーンが紹介された。

・ICOCAへのチャージで15,000ポイントが当たるキャンペーン（12月31日まで）

・2枚目の楽天カード（Visaブランド）作成と利用で6,000ポイント進呈（12月26日まで）

・対象の鉄道で三井住友カードのVisaタッチ決済乗車をすると7%還元（2026年1月31日まで）

・九州エリアの対象交通機関でみんなの銀行デビットカードのタッチ決済を利用すると30%キャッシュバック（2026年1月18日まで）

・エディオン店舗でVポイントまたはdポイントを利用して支払うと20%ポイントバック（12月31日まで）



各キャンペーンは期間やエントリー要否、対象条件が異なるため、参加を検討する際は公式サイトで詳細を確認することが推奨される。年末に向けてお得な情報が多数発表されているため、見逃さないようにしたい。