この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【1ヶ月予報まとめ】年末年始は高温でも「ドカ雪」に注意！気象庁が1月にかけての天候を発表

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【１ヶ月予報】年末年始は高温でも大雪は注意 1月は度々寒波襲来か」と題した動画を公開。12月18日に気象庁が発表した1ヶ月予報（12月20日～1月19日）について解説し、全国的に高温傾向となるものの、短期間の大雪には注意が必要であると指摘した。



予報によると、今後1ヶ月の気温は北日本から西日本にかけて平年より高くなる見込みだ。特に東北や関東甲信では高温となる確率が70%と高く、気象庁からは12月24日頃から「かなりの高温」に関する早期天候情報も発表されている。一方で、降水量は太平洋側を中心に多くなる予想で、南岸低気圧などの影響を受ける可能性がある。



日本海側の降雪量については、期間全体で見ると平年並みか少ない「少雪傾向」となる見通しだ。しかし、松浦氏はこれが期間を通した総量としての予測である点を強調。「（全体として）雪の量は少なくなる傾向」としつつも、低気圧の通過時などには「短期間での大雪っていうのは、度々やってくる可能性がある」と述べ、局地的な大雪、いわゆる「ドカ雪」への警戒を呼びかけた。



このような天候の背景として、松浦氏はシベリア高気圧の張り出しが弱いことや、寒帯前線ジェット気流が日本付近で北へ蛇行し、暖気が流れ込みやすい状況を挙げた。また、日本付近が低気圧の通り道となりやすいため、太平洋側で降水量が多くなると分析している。



年末年始を含む今後1ヶ月は、全国的に気温が高く推移するものの、低気圧の動向によっては太平洋側でも大雪となるリスクが潜んでいる。帰省や旅行を計画している場合は、総量としての雪が少ないという情報に油断せず、最新の気象情報をこまめに確認することが重要だ。