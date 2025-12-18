ココスの激安朝食バイキングをグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「コスパ最高モーニング！」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
グルメYouTuberの山崎NANA氏が「【食べ放題】最新版コスパ最強ココスの朝食バイキングが美味しすぎて朝から食べ過ぎて幸せを感じた爆食女の満腹モーニング【大食い】」と題した動画を公開しました。豊富なメニューが揃うココスの朝食バイキングで、和洋さまざまな料理を堪能する様子を紹介しています。
動画は、山崎氏が朝6時にココスの店舗を訪れる場面から始まります。店内にはサラダ、おかず、ご飯もの、パン、ワッフル、ドリンクバーなど、多彩なコーナーが用意されています。
1巡目で山崎氏は、五目ごはん、いわしの生姜煮、鶏団子と茄子の照り焼きソース和え、野菜コロッケ、ソース焼きそばなどを選択。いわしの生姜煮について、煮魚ならではのふわふわとした食感がお気に入りだと語りました。毎回メニューに変化があるため、飽きずに通えると話す山崎氏。この日の炊き込みご飯は五目ごはんで、専門店のようだとコメントしています。
2巡目では、おかずのお気に入りをリピートしつつ、パンコーナーへ。「朝食最強」と呼び声が高いというクロワッサンは、トースターで焼くことでバターの香りが引き立ち、パン屋顔負けの本格的な味わいだと紹介しました。ほかにも、ほんのりビターな味わいがクセになるというチョコマーブルパンも楽しんでいます。
食事の締めとして、山崎氏はモーニングカレーを選択。揚げたての丸ポテトとウィンナーをトッピングし、オリジナルの「NANAさん特製ココスカレー」を完成させました。食べ放題とは思えないハイレベルなカレーだと評価しています。
種類豊富な料理を出来立てで味わえるココスの朝食バイキング。朝の時間を充実させたい方は、足を運んでみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
