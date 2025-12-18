ソフトバンク「DIGNO BX3 カメラレス」をコンシューマー向けにも発売

ソフトバンクは18日、京セラ製のAndroidスマートフォン「DIGNO BX3 カメラレス」をコンシューマー向けにオンラインショップで発売した。

価格は3万8880円。分割払い時は1～24回目が1175円/月、25～48回目が445円/月。端末購入プログラム「新トクするサポート＋」の対象機種で、13カ月目の利用で実質1万9600円、25カ月目の利用で実質2万8200円で利用できる。

「DIGNO BX3 カメラレス」は、2024年11月に発売された5Gスマートフォンで、ソフトバンクから法人向けに販売されていた。今回、コンシューマー向けにも発売される。

本体の大きさは約72×157×10.9mm、重さは約180g。“カメラレス”モデルの名の通り、カメラは搭載されないため、カメラの持ち込みが制限されている場所でも利用しやすいモデル。

MIL規格（MIL-STD-810H）準拠や京セラ独自の設計で、強靱な本体となっているほか、IPX5/IPX8の防水、IP6Xの防塵対応、泡ハンドソープ洗浄、アルコール除菌シートで拭ける耐薬品性能を備えている。

チップセットは「MediaTek Dimensity 6100＋」、メモリーは4GB、ストレージは64GBを搭載。最大1TBまでのmicroSDXCカードに対応する。バッテリー容量は4000mAh。