ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「スタバ/マック/ガストが常時10%還元に！JCBオリジナルシリーズが爆益カードに変貌！」と題した動画を公開。特定の店舗で利用するとポイント還元率が大幅にアップするクレジットカードを比較解説し、特に2026年1月からリニューアルされる「JCBオリジナルシリーズ」が新たな「爆益カード」になる可能性を指摘した。

動画ではまず、現在の高還元カードの代表格として「三井住友カード」と「三菱UFJカード」を紹介。これらのカードは、対象のコンビニや飲食店でスマートフォンのタッチ決済などを利用することで、最大7%～20%という高い還元率を実現していることを説明した。

その上で、本題としてJCBが発表した大きな変更点に言及。2026年1月13日から、JCBのポイントプログラムが従来の「OkiDokiポイント」から新プログラム「J-POINT」へと生まれ変わる。このリニューアルに伴い、ポイントアップの対象となるパートナー店が大幅に拡充され、還元率も大きく向上するという。

おにまる氏が特に注目したのは、スターバックス、マクドナルド、ガスト、吉野家、ドミノ・ピザといった人気チェーン店で常時10%還元が受けられるようになる点だ。これまで高還元カードの対象外だった店舗も多く含まれており、利用者にとっては大きなメリットとなる。さらに、Amazon.co.jpやセブン-イレブン、ウエルシアなど、最大5%還元となる店舗も70ショップ以上追加されることも解説した。

ただし、これらの高い還元率を享受するためには、2025年12月16日から開始されている「事前のポイントアップ登録」が必須となる。おにまる氏は、利用したい店舗ごとに忘れずに登録しておくよう呼びかけた。

今回のJCBの発表は、クレジットカードの高還元競争の勢力図を塗り替える可能性を秘めている。三井住友カードや三菱UFJカードをメインに利用してきた人も、JCBオリジナルシリーズが新たな有力な選択肢となることは間違いないだろう。自身のライフスタイルに合わせ、今のうちからカード戦略を見直すことが、よりお得なポイ活につながりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

高還元クレジットカードの現状
01:27

SAISON GOLD Premiumの特典
03:08

【本題】JCBオリジナルシリーズの大改革
05:53

JCBで10%還元になる店舗一覧
11:23

iPhoneユーザー向け！Apple Gift Card還元キャンペーン

