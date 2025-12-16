この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ぷらら光ユーザーは要注意！ドコモ光へのサービス統合、「自動移行」を待つと損をする理由とは

ドコモ専門解説チャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【緊急】ぷらら光からドコモ光のサービス統合で損する人と得する人の特徴やメリットを解説！」と題した動画を公開。2026年5月より順次開始される「ぷらら光」から「ドコモ光」へのサービス統合について、自動移行を待たずに自ら手続きを行う方が経済的に大きな利益を得られると解説した。



動画によると、「ぷらら光」のサービス終了に伴い、契約者は自動的に「ドコモ光」へと移行される。しかし、この自動移行では、乗り換え時に得られるはずのキャッシュバックなどの特典が一切適用されないという。出演者のドックんは、「自動移行を待たずに自分で申し込んだ方が断然お得」と断言。具体例として、プロバイダ「GMOとくとくBB」の公式サイト経由で「事業者変更」としてドコモ光を申し込むことで、38,000円のキャッシュバックが受けられると説明した。



サービス統合によって生じる変更点についても詳しく解説された。自動移行の場合、光回線は「ドコモ光」、プロバイダは「OCNインターネット」に強制的に変更される。これに伴い、月額料金は戸建て・マンションともに440円値上がりし、契約期間のないプランから2年契約へと切り替わる。また、ぷららのメールアドレスは2027年3月31日で利用できなくなるため、早めの移行準備が必要であるとした。



一方で、ドコモのスマートフォンを利用しているユーザーにとっては、新たに「ドコモ光セット割」が適用され、月々の携帯料金から最大1,210円の割引が受けられるというメリットもある。しかし、このメリットを考慮しても、数万円規模のキャッシュバックを逃すのは大きな損失だとドックんは指摘する。



結論として、ぷらら光の契約者は、2026年5月の自動移行開始を待つのではなく、それまでに自ら事業者変更の手続きを行うことが賢明であると強調。キャッシュバックを受け取るためには、申し込み時に特定の優待コードを入力する必要があるなど、具体的な手順も紹介し、視聴者に行動を促した。