1児の母でプロフィギュアスケーターの安藤美姫（37）が、変わり果てた衝撃的な姿を公開し、驚きの声が寄せられている。

【映像】変わり果てた衝撃的な姿＆長女の顔出しショット

これまでInstagramで、12歳の長女とテレビで初共演した際の顔出し親子ショットや東京スカイツリータウンで行われたアイススケートイベントの様子などを発信してきた安藤。

変わり果てた“衝撃的な姿”にファン驚き「誰か分かりませんでした」

2025年12月14日の投稿では、カブキに扮した芸能人の正体を当てるバラエティー番組『誰カブキ』に出演したことを報告し、変わり果てた衝撃的な歌舞伎メイクを披露している。

「カブキの格好をさせていただき六本木をジョギングするという何とも言えない経験でした。第1回に出演させていただき第2回に出演された浜口京子さんとパシャリ。ゲストで共演させていただいたなるちゃん(高橋成美)とも。まだまだ番組も見れますのでぜひみてみてください」

この投稿に「全然誰か分かりませんでした」「これ安藤美姫さん？全然わからないや」「もはや誰でもいいかも…」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）