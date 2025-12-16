この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「光回線の乗り換えはIPv6に注意！切り替わらないトラブルの原因と対策は？」と題した動画を公開。光回線を乗り換える際に発生しがちな「IPv6サービス」の切り替えトラブルについて、自身の実体験を交えながら原因と対策を解説した。



IPv6サービスとは、インターネットの通信速度を改善するための接続サービスのこと。光コラボレーション事業者ごとに提供するサービス名は異なるが、インターネットの速度改善という観点では同じものであり、技術的な理由から複数のサービスを併用することはできないとネコさや氏は説明する。



同氏によると、この切り替えトラブルは、フレッツ光から光コラボへ乗り換える「転用」や、光コラボ間で乗り換える「事業者変更」の際に起きやすいという。実際にネコさや氏は、So-net光プラスからGMOとくとくBB光へ事業者変更した際、IPv6サービスが切り替わらず、開通まで1ヶ月ほどかかった経験を明かした。



トラブルの根本的な原因について、ネコさや氏は「乗り換え元のIPv6サービスが廃止されていないこと」だと指摘。光回線の契約を「解約」しただけでは、IPv6サービス自体は利用可能な状態のまま残ってしまうケースがあるという。乗り換え先のプロバイダで新たにIPv6サービスを開通させるには、乗り換え元でIPv6サービスの利用を完全に止める「廃止」の手続きが必要だと説明した。



しかし、この「解約」と「廃止」の違いがプロバイダのサポート担当者にも伝わりにくいことがあると同氏は語る。トラブルを解決するためには、利用者側から乗り換え元のプロバイダに連絡し、「IPv6サービスの解約だけではなく、廃止処理も完了していますか？」と具体的に確認することが重要だとアドバイスした。



動画では、こうしたトラブルを未然に防ぐための対策として、①事前にIPv6サービスを解約・廃止しておく、②開通日翌日に廃止状況を確認する、③どのIPv6サービスで接続されているか確認する、という3つの方法が紹介された。光回線の乗り換えを手軽に行えるようになった今、思わぬトラブルを避けるためにも、IPv6サービスの仕組みを理解しておくことが大切だと言えるだろう。