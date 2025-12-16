東京の和のおやつ5選　おいしくてほっこり至福のひとときを楽しむ

風立ちぬ、季節はすっかり秋ですね。おいしいものがたくさん出回る秋は、和モノのおやつも目移り必至。代表格の栗菓子をはじめ、新しい餅菓子にも注目です。今回はゆっくりお店で味わいたいおやつ、お店ならではのちょっぴり贅沢バージョンのおやつをご紹介します！

待望の復活！先代の技と心意気まで受け継いで『紀の善（きのぜん）神楽坂』＠神楽坂

昭和20年代に創業し、2022年に惜しまれつつ閉店した神楽坂の甘味処『紀の善』が、2025年7月、同エリアに再オープン。

「抹茶ババロア」や「杏あんみつ」など甘味にメニューを絞り提供している。新たな運営体制でも先代の味を守ることを目指し、3年もの間準備したという。

まず味作りにおいては、長年『紀の善』に勤めていた職人とともに、食材も調理器具も極力同じもので試行錯誤。その甲斐あって、開店時には先代から「昔よりおいしい」と太鼓判を押されるほどに。

杏あんみつ1200円

『紀の善（きのぜん）神楽坂』杏あんみつ 1200円 その酸味が餡の甘みを引きたてる

その「あんみつ」は素材の風味が際立つ逸品。なめらかな舌触りの藤色のこし餡や、天然の天草が香る寒天。琥珀色の蜜はすっきりとした甘みで、その端正な味わいに寄り添う。

接客では先代がよく口にしていた「粋であれ」という言葉を合言葉に、精進中なのだそう。そのリスペクトには感服。そして新始動、おめでとうございます！

【おみやげも！】豆かん800円

『紀の善（きのぜん）神楽坂』豆かん 800円 自家製のプリプリした寒天とホクホクした赤えんどう豆、ふたつの素材を味わえる「豆かん」

自家製のプリプリした寒天とホクホクした赤えんどう豆、ふたつの素材を味わえる「豆かん」。「白玉あんみつ」や「粒あん」などのメニューも持ち帰れる。レジ横の小窓からは職人の仕事姿が見られるので覗いてみては。

『紀の善（きのぜん）神楽坂』地下席には旧店舗の座敷が再現されている

［店名］『紀の善（きのぜん）神楽坂』

［住所］東京都新宿区神楽坂2-12-15さわやビル1階・地下1階

［電話］なし

［営業時間］11時〜なくなり次第終了

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線ほか飯田橋駅B3出口から徒歩3分

料亭のDNAを確かに感じる上質な味わいと空間『茶洒（さーしゃ）金田中』＠表参道

店内には一直線に伸びるヒバのカウンターが鎮座。眼前に苔庭を望めば、ああ、なんて美しい！

心の声が漏れた。こちらは老舗料亭『金田中』による和カフェだ。静謐な空間に尻込みしそうだが、14時以降なら大人のおやつ時間を求めて、なんならお茶一杯、気軽に楽しむために訪れたっていい。

お茶を洒脱に愉しむ――店名にはそんな想いが込められている。

おやつの本命は「わらび餅」。注文を受けてから練り上げられたできたてを自家製黒蜜にディップするのが茶洒流だ。

わらび餅・黒蜜1650円

『茶洒（さーしゃ）金田中』わらび餅 黒蜜 1650円 黒蜜は雑味のない味わい

とろっと軽い口あたりで、なるほど黒蜜をかけたものよりきな粉の香りを豊かに感じられる。

秋を味わうなら、ふくよかな栗の風味が寄り添う「焼き栗餡のあんみつ」、津軽りんごを青海波の文様に見立てた「青海波のブリュレ」も捨てがたい。

あえて言うのは野暮だけど、お茶と合わせたら500円引きという懐の深さにもうれし泣きです！

『茶洒（さーしゃ）金田中』現代美術家の杉本博司氏が手掛けた開放的な空間

［店名］『茶洒（さーしゃ）金田中』

［住所］東京都港区北青山3-6-1OAK OMOTESANDO2階

［電話］03-6450-5116

［営業時間］11時半〜22時（21時LO）※喫茶は14時〜

［休日］不定休

［交通］地下鉄銀座線ほか表参道駅A1出口から徒歩すぐ

北海道の季節を映し出す創作和菓子をご褒美に『SISIRI』＠恵比寿

恵比寿駅からのんびり歩いて約15分。土・日・祝だけ白い暖簾のかかる古民家が、『SISIRI』。都心の喧噪が嘘のような空間で、窓の外には緑豊かな中庭が広がる。

ここで供されるのは“北和菓子（ほくわがし）”。オーナーが北海道出身で、帯広で有機栽培されたえりも小豆や松前小島産の天草など、北の大地から届く素材が生かされているのだ。

メニューは餅菓子を中心に少数精鋭。「一揃え」なら、店の真髄が味わえるはず。

SISIRIの北和菓子・一揃え（おはぎ、季節のおもち、雪もち、白玉餡蜜）3146円、煎茶（温）「静7132」

『SISIRI』（手前）SISIRIの北和菓子・一揃え（左から：おはぎ、季節のおもち、雪もち、白玉餡蜜） 3146円、（ドリンク）煎茶（温）「静7132」 お餅3種に加え、天草寒天に黒千石豆の塩味を利かせた餡蜜も付く。煎茶や和紅茶など飲み物もセット

ふわっと口どけのよい「雪もち」には、丁寧に炊いたえりも小豆の粒餡とともに西興部（おこっぺ）村のグラスフェッドミルクで作るクリームが入っていたり、この日の「季節のおもち」の道明寺には木の実が散りばめられ、白餡と落花生クリームが潜んでいたりと、新しい感性が随所に。

かと思えば、道産の餅米と小豆の香りがまっすぐ伝わる「おはぎ」もまた秀逸。どれも体にすっと馴染むおいしさで、頬も心も緩ませる。

【おみやげも！】どら焼き・雪もちなど

『SISIRI』どら焼き・雪もちなど 道産の米粉と餅粉を用いた生地に、塩バタークリーム＆粒餡を挟んだどら焼き。「どら焼 白」345円、スパイス香る「どら焼き 黒」378円

看板商品「雪もち4個入」（1555円）のほか、人気なのが、道産の米粉と餅粉を用いた生地に、塩バタークリーム＆粒餡を挟んだどら焼き。「どら焼白」345円、スパイス香る「どら焼き黒」378円。HPで店舗受け取り予約や全国発送もできる。

『SISIRI』テーブルなどの家具も北海道出身の作家に特注した

［店名］『SISIRI』

［住所］東京都渋谷区恵比寿3-38-25・1階

［電話］なし

［営業時間］土・日・祝のみ10時〜17時

［休日］上記以外のすべて

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅から徒歩13分

和栗にこだわるモダン茶房でじっくり味わう作りたて『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』＠麻布十番

京都発祥の焼き栗専門店『比沙家（ひさや）』が運営するこちらでは、ホテルのラウンジのような広々とした空間で、栗スイーツを堪能できる。

栗あんみつや、栗アイスなども魅力的だが、一推しはモンブラン。サクサクとした小麦生地に、抹茶アイスと生クリーム、そして和栗の中でも特に香り豊かな京都産丹波栗のクリームをたっぷりと絞りかける。

丹波栗の京都モンブランシャンパーニュセット3200円（※モンブラン単品は1800円）

『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』丹波栗の京都モンブラン シャンパーニュセット 3200円 （※モンブラン単品は1800円） 冷凍した栗を削りがけ香りを添える

その濃厚さとふんわりとした口当たりといったら！キリっとしたシャンパーニュとの相性の良さにもびっクリだ。

栗の扱いもさすが。産直で仕入れた和栗は、収穫後に低温熟成させてゆっくりと甘みを引き出し、専用の圧力釜で蒸し焼きに。そうすることで、風味を残すのだそう。

日々栗の可能性を探るパティシエの青野さんは「栗はまだまだいろいろな食材と組み合わせられるはず」とロマンを語る。さて秋は一年で最も栗の風味がのる、新栗の季節。早速食べに行かなくちゃ。

【おみやげも！】栗おはぎ400円

『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』栗おはぎ 400円 甘みのギュッと詰まった熊本県産利平栗を、店内で炊いた栗おこわと粒あんで包んだおはぎは、秋限定商品

甘みのギュッと詰まった熊本県産利平栗を、店内で炊いた栗おこわと粒あんで包んだおはぎは、秋限定商品。他にも、渋皮栗を使用したロールケーキやラム酒香る和栗のクリーム大福などの華やかな和スイーツが1階のショーケースに並ぶ。

『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』栗をかたどったテーブルや、栗の板を使用したカウンターなど、あちこちに栗が隠れた店内

［店名］『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』

［住所］東京都港区麻布十番2-4-8・2階

［電話］03-6722-6629

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］無休

［交通］都営大江戸線ほか麻布十番駅7番出口から徒歩3分

小さな商店街に新風を吹き込むお茶と菓子の鮮烈な出合い『SOUEN』＠松陰神社前

『SOUEN』に出合って、お茶と菓子の時間って楽しいとしみじみ思った。表参道の日本茶専門店『櫻井焙茶研究所』のカジュアルラインだけあってお茶の味は折り紙付きながら、菓子ともども自由な発想に満ちているのがいい。

たとえば、白玉粉の生地に豆腐を潜ませた団子、そこに香る山椒、干し湯葉のローストしかり。お茶はというと、紅茶とスパイスをイブリック（トルコ式コーヒーを淹れるポット）で煮出したかと思えば、レモングラストニックで点てた抹茶なんかもあって、面白い。

季節のきんとん594円×玉緑茶と季節の果実891円、焼き胡麻団子495円×ティーソーダ（季節のブレンド）770円、栗とほうじ茶の浮島495円×紅茶とスパイス891円

『SOUEN』（菓子×お茶：左から）季節のきんとん 594円×玉緑茶と季節の果実 891円、焼き胡麻団子 495円×ティーソーダ（季節のブレンド） 770円、栗とほうじ茶の浮島 495円×紅茶とスパイス 891円 茶と菓子の抜群のマリアージュを提案

ここでは、ぜひ菓子に合わせたいお茶を聞いてみて。取材時は、ゆり根のきんとんに和梨をブレンドした玉緑茶を。

「旬には旬のものを。その季節ならではの香りや滋味の重なりを感じていただけたら」と、店長の今村明優美さん。

お茶に精通した確かな土台と好奇心があればこそのマリアージュに楽しさが加速する。この店を普段使いできるご近所さんが心底羨ましい！

【おみやげも！】季節のお菓子・お茶各種

『SOUEN』季節のお菓子・お茶、各種 お茶も菓子も気軽にテイクアウトできる

「日常のさまざまなシーンで利用してもらい、お茶を身近に感じてほしい」と、お茶も菓子も気軽にテイクアウトできる。上記メニュー以外に、「季節の果実と寒天」（726円）、「ソフトクリーム」（550円）など。茶葉の販売も行う。

『SOUEN』ふらりと訪れ、長っ尻も歓迎だそう

［店名］『SOUEN』

［住所］東京都世田谷区若林3-17-11石田ビル1階

［電話］03-6413-8943

［営業時間］11時〜22時※土は9時半〜、日・祝：9時半〜19時

［休日］水

［交通］東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分

撮影／西崎進也（紀の善、SISIRI、HISAYA LOUNGE）、貝塚隆（茶洒金田中、SOUEN）、取材／芦谷日菜乃（紀の善、HISAYA LOUNGE）、飯田かおる（茶洒金田中、SISIRI、SOUEN）

2025年11月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

