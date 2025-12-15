鹿島などでプレーしたアルシンド氏（58）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」2時間SP（月曜後9・00）に出演。高校生の時に憧れていたJリーガーとして名前を挙げていた俳優のムロツヨシ（49）と対面した。

番組では、ムロのためにアルシンド氏ブラジルから招き、PK対決も実現した。ムロは「すごい！ずっと見ていました！」と大興奮。

アルシンド氏は1993年のJリーグ開幕元年の1993から鹿島、V川崎、札幌でプレー。また、アデランスのテレビCMでも話題となった。

アルシンド氏は「現役時代から10キロしか太っていない」と言い「頭はすっかりハゲましたけど」と変わらぬ明るい笑顔を見せた

現在はブラジルで東京ドーム75個分の広さの農場を経営し、とうもろこしや大豆を育てているという。アルシンド氏は「父がサッカーを引退したら将来について考えなさいとアドバイスしてくれて、ブラジルの未来は農業にあるので、サッカーで得たお金で準備をしました。農場を持てたのはすべて日本のおかげです」と感謝。「年にもよりますが、収穫が良ければ収入もいいです」と明かした。