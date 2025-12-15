この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「【ついに解禁】PayPayカードの支払いにPayPayポイントが使える！条件・注意点を完全解説」と題した動画を公開。2025年12月15日より、PayPayカードの月々の支払い金額に「PayPayポイント」および「PayPayマネー」を充当できるようになったことを解説した。



おにまる氏は、昨今のキャッシュレス決済業界について「改悪ばっかり」と指摘。その中で、今回のPayPayカードのアップデートは「唯一明るい内容になるかな」と評価した。この新機能により、PayPay加盟店での支払いやポイント運用などに加え、カードの支払いにもPayPayポイントが利用できるようになり、利便性がさらに向上する。



ただし、この機能を利用するにはいくつかの条件がある。まず、PayPayアプリで「PayPayクレジット」を設定している必要がある。また、対象は本会員のみで、家族会員は利用できない。支払い方法として「口座振替」を登録していることも条件だ。支払い状況が1ヶ月以上確認できない場合や、解約済みのカードの請求、キャッシング利用分が含まれる請求には利用できない。



充当に利用できるのは、「PayPayポイント（通常）」「PayPayマネー」「PayPayマネー（給与）」の3種類である。一方で、「PayPayポイント（期間限定）」および、PayPayカードやソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いなどでチャージした「PayPayマネーライト」は対象外となるため、注意が必要だ。



この充当機能の利用は、月の利用上限が合計30回、金額は合計100万円までと定められている。また、利用できる期間も決まっており、毎月12日頃の支払い金額の仮確定から、毎月20日（または金融機関により15日）の支払い金額確定日の15:00までとなっている。期間外は手続きができないため、利用を検討しているユーザーは注意が必要である。