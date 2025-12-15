NCT WISH¥æ¥¦¥·¤Î¶âÈ±¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ªÈþ¤·¤¤³Û¡õÀ°¤Ã¤¿²£´é¤Ë¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¸¤¨ºÝ¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
NCT WISH¡Ê¥¨¥Ì¥·ー¥Æ¥£ー¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎSNS¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎYUSHI¡Ê¥æ¥¦¥·¡Ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①NCT WISH¥æ¥¦¥·¤Î´°àú¤Ê²£´é¡Ê3¡¢4ËçÌÜ¡Ë②¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡ÙÍ½¹ð ③～⑧ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¡Ø¥ß¥åー¥Ð¥ó¡Ù½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È ⑨⑩Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥æ¥¦¥·
¢£ÂçÃÀ¤ËÁ°È±¤ò¤¢¤²¡¢²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤¿¥æ¥¦¥·¡ÊNCT WISH¡Ë
12·î13¡¦14Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡Ù¡£NCT WISH¤Ï2ÆüÌÜ¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖCOLOR¡×¡Öpoppop¡×¡ÖSteady¡×¡ÖVideofood¡×¤Î4¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥æ¥¦¥·¤À¡£ÉáÃÊ¤ÏÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥¥åー¥È¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤Èà¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°È±¤ò¾å¤²¤ÆÈþ¤·¤¤³Û¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÑÛ¡¹¤·¤µ¤È¥¯ー¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎÃ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥æ¥¦¥·¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥Í¥¤¥Óー¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥ì¥¶ー¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥åー¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤¤¡¢¼ª¸µ¤Ë¤Ï¥¤¥äー¥«¥Õ¤¬µ±¤¯¥æ¥¦¥·¡£1ËçÌÜ¤Ç¤ÏÀå¤ò¤Ú¤í¤ê¤ÈÇÁ¤«¤»¤¿¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢3¡¦4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤È¤¹¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤¿É¡¶Ú¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê²£´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö²£´é´°àú¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÀ¸¤¨ºÝ¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥æ¥¦¥·¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÎäÈþÃË¤Ê¥æ¥¦¥·¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥æ¥¦¥·¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÎÉ¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ°È±¾å¤²¤ë¤È¥é¥¹¥¿ー¥È¡Ê¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡ØNCT Universe : LASTART¡Ù¡Ë¤Î¥æ¥¦¥·¤â»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£NCT WISH¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡Ê12·î17ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤Ê¤ª¡¢NCT WISH¤Ï12·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤ÏÍ½¹ðÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¶âÈ±¡ßÁ°È±¤¢¤ê¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥æ¥¦¥·¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£