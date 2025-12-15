この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系OL YouTuberのネコさや氏が、「【2026年に向けて】失敗しない光回線の選び方！乗り換え先に「本当におすすめできる5社」と「選ぶと後悔する3社」を紹介！」と題した動画を公開した。大手各社の値上げや通信品質への不満が高まる中、従来の選び方が通用しなくなりつつあると指摘。2026年を見据え、今本当に選ぶべき光回線とそのポイントを解説している。

ネコさや氏は、近年の光回線市場の変化として「大手各社の値上げ」「提供プランの整理」「夜間の混雑による速度低下」「スマホセット割のメリット減少」「2026年に予測される転職・引越しの増加」の5点を挙げる。これらの流れから、かつて主流だったスマホセット割を前提とした選び方ではなく、よりシンプルに「月額料金の安さ」や「契約期間の縛り・違約金の有無」を重視することが合理的になっていると説明した。

具体的に「失敗しない光回線選びのポイント」として、①月額料金が安い、②縛り・違約金がない、③信頼性の高いプロバイダ、④10ギガ回線の提供、⑤特典・キャンペーンの5項目を提示。特に①月額料金については、光回線は毎月支払う固定費であり、サービスによる価格差が年間で約16,000円にもなる場合があると具体例を交えて解説。また、②縛りのなさについては、生活環境の変化が予測される2026年に向けて、柔軟に乗り換えられる回線を選ぶリスクヘッジの重要性を強調した。

動画では、これらのポイントを踏まえ、ネコさや氏が10社以上を比較検討した上で「本当におすすめできる5社」と、逆に「選ぶ際に注意したい3社」を正直にレビューしている。最終的に氏自身が選んだ乗り換え先も明かされており、その選定理由からは、通信費を賢く抑えながら快適なネット環境を手に入れるための具体的なヒントが得られる。

2026年という節目を前に、通信費の見直しは多くの人にとって重要な課題だ。本動画は、複雑化する光回線サービスの中から、自身のライフスタイルに最適な選択をするための羅針盤となるだろう。

YouTubeの動画内容

00:00

2026年に向けた光回線の選び方の変化
01:57

失敗しない！光回線選び5つのポイント
08:47

本当におすすめできる5社
29:28

選ぶ時には注意が必要な3社
33:34

最終的に選んだ乗り換え先とその理由

