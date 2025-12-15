1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¥·¥êー¥º ¸¶ºîÈÇ Ä¹ÌçÍ´õ¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¥·¥êー¥º ¸¶ºîÈÇ Ä¹ÌçÍ´õ¡×¤ò12·î15Æü¤Ë½Ð²Ù³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï21,780±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢SOSÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë¤·¤ÆÍê¤ì¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÌçÍ´õ¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤Â»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤¤¤Ä¤âÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½¡£¸©Î©ËÌ¹â¹»¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥¹¥«ー¥È¤¬Âç¤¤¯ËÝ¤ê¡¢²°³°¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éËÜ¤òÆÉ¤à»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯É÷¤À¤í¤¦¤ÈÆ¬¾å¤Ë¥¹¥º¥á¤¬Î±¤Þ¤í¤¦¤ÈËÜ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ëÀþ¤Ï¡¢º¹¤·ÂØ¤¨´é¥Ñー¥Ä¤ÇÀµÌÌ¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Æ¬¾å¤Î¥¹¥º¥á¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¡£
(C)Nagaru Tanigawa, Noizi Ito/KADOKAWA
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£