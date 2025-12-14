40Âå¤ÎÏ·¤±¸«¤¨¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡õ¥Á¡¼¥¯¤Ç²ò¾Ã¡ª¥×¥í¤Î·àÅª¼ã¸«¤¨¥á¥¤¥¯
40Âå¤ÎÈ©¤¬Ï·¤±¸«¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ï²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤ÎÃÆÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤Ç¤¤¿¤¯¤Ü¤ß¤ä±Æ¡¢¤½¤·¤ÆÈ©¤Î¤¯¤¹¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÇÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Á¡¼¥¯¤ÎÈ¯¿§¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÏÈ©¤Î±úÆÌ¤òÀ°¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤ÎÈ©¤Î±úÆÌ¤Ï¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÌÜ¤Î²¼¤Î¤¯¤¹¤ß¤ä¤¹¤¤²Õ½ê¤Ï¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ø¤ÎÊ¢¤ò»È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÏDr.G¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥µ¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÇö¤á¡õ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¿§¥à¥é¤È¤¯¤¹¤ß¤ò°ìÁÝ
²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÇÈ©¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÀ°¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÇö¤á¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸üÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏ·¤±¸«¤¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥¯¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¿§¤ÎÈ¯¿§¤¬¼å¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤ÆÊ´¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê°ìµ¤¤ËÏ·¤±¸«¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÇö¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ©¤Î¿§¥à¥é¤ä¥·¥ß¡¢ÀÖ¤ß¤Ê¤É¤¬¤¦¤Ã¤¹¤éÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÅÉ¤ê¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤ò¶î»È¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤Î²¼¤ÏÈ©¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òÇö¤á¤Ë¤Î¤»¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·¥À¡¼¥¯¤á¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤«¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤ò¤Î¤»¤Æ¤«¤é¡¢ÌÀ¤ë¤á¤ÎÈ©¿§¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËË¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ÆÀÖ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏAMUSE¤Î¥Ç¥å¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢MAC¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹ 24 ¥ë¥ß¥Ê¥¹¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡¢Dear.A¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
£¼ã¸«¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë°ÌÃÖ
¥Á¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ÏËË¤Î1ÈÖ¹â¤¤¾ì½ê¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¸«¤¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏËË¹ü¤Î¾å¤ÎÉôÊ¬¡¢´é¤ÎÃæ¿´´ó¤»¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
ËË¹üÁ´ÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËË¹ü¤Î²¼ÉôÊ¬¤Î±Æ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¡¢ËË¤¬¤³¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ä¾å¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥¯¤ÏWAKEMAKE¤Î¥½¥Õ¥È¥·¥¢¡¼¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ì¥Ã¥È 12¹æ ¥¯¡¼¥ë¥°¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ä¥ä¤ÈÆ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÌÀ¤ë¤á¥«¥é¡¼¤¬¤è¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¹¤®¤ë¥«¥é¡¼¤ò»È¤¦¤ÈÀÄÇò¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¦¤ÈÈ©¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥Ð¡¼¤ä¡¢·ì¿§´¶¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤è¤êÉ½¾ð¤¬¤¤¤¤¤¤¸«¤¨¤Æ¼ã¸«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏWAKEMAKE¤Î¥½¥Õ¥È¥·¥¢¡¼¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ì¥Ã¥È 12¹æ ¥¯¡¼¥ë¥°¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×
40Âå¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¹¤Ã¤¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¤Æ¼ã¸«¤¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®´é¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢suiko ¥ß¥Í¥é¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥Ù¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤â´é¤Î¸«¤¨Êý¤Î°õ¾Ý¤Ë¤«¤Ê¤êº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£