ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、過酷なゲーム中に、空気階段・もぐらが喫煙欲を抑えられない場面があった。

【映像】芸人の前で美女2人が服を脱いでいく様子（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人だ。

第1ゲーム「食欲の時間」が終了し、高野が脱落。モニターには賞金表示があり、それぞれ100万だった持ち分が、1人の脱落によって分配され、7人の賞金が114万に増額した。

天の声より「第2ゲームに備え、しっかり体を休めてください」と指示があり、「やすらぎの場にある設備を５分間解放します。ご自由にお使いください」と休憩時間が設けられた。設備が開放されると、もぐらは「タバコ吸わせてくれ！」と叫ぶが、そこにあったのはおしぼりだったため落胆。

メンバーが水分補給やトイレを済ませると、しんいちが「あれ？ 金額ちょっと違う？」とモニターの賞金額に違和感を覚えた。ニシダは「え！？ ちょっと待って、俺111万になってる」と訴え、「みんな水飲んでます」と指摘する。一番金額が減ったみなみかわは「おれ2回行ってるわ」と納得。金銭欲と水分欲が連動していることが明かされる中でも、もぐらは「おれタバコ吸いたいなあ」と言い続けた。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より)