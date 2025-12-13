¡È¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É¡ÉÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬ÏÃÂê¡ÄEXIT·ó¶á¡¢Èï³²¤Î²Ä»ë²½¤ÈÍý²ò¤Î½ÅÍ×ÀÁÊ¤¨
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢Èï³²¤Î²Ä»ë²½¤ÈÍý²ò¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É¡É¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤¤¤¸¤áÈï³²¼Ô¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ä²Ã³²¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤òÅ¸³«¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëEXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡Ö³¤³°¤À¤È¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¥à¡¼¥Ö¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç²Ã³²Â¦¤¬¡Ø¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ò¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¤ÈÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤¸¤á¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡ÖËÜÍè¤¤¤¸¤á¤ëÂ¦¤¬°¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¸åÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÂ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤òÊ£»¨²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÁêÊý¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ä¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ê¤É¿´¤Ë»Ä¤ë½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìþ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¡Ø¤¢¤ì¤Ï¥¤¥¸¤ê¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢Î©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³¸«¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦ÃÇÀä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï²áµî¤Î¼èºà·Ð¸³¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¶²¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤È¤«¿Æ¤È¤«¡¢½ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¸¶°ø¤ËÎ©¤ÁÌá¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Ê¤¤ã¤½¤Î½ý¤ÏÌþ¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ã¤¦¿Í¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤Î½ý¤ÏÌþ¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÎÌäÂê¤â²ò·è¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
·ó¶á¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»Ä¹ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤ò¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤»þ´ü¡£¡Ø¼«Ê¬¤¬¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Ì¤½Ï¤Ç¡¢º£²¿¤·¤Æ¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¤¤Ä¤é¤Ëº£¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ÆóÅÙ¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Èï³²¤Î²Ä»ë²½¤ÈÍý²ò¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
