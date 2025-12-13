¶¯¤¹¤®¤ëÆüËÜ27ºÐ½÷»Ò¤Ë³åºÓ¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¡¡¸ÞÎØ¶â¤Ø¿Ê·â¡Ä4/7À©¤¹¡Ö°ÂÄê´¶¤Ë°µ´¬¤Ç¤¹¡×
WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¸Ä¿ÍÂè7Àï
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Î½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè7Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬12Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×240.5ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£º£µ¨4¾¡ÌÜ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î27ºÐ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡´Ý»³¤Ï1²óÌÜ¤Ë130¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2²óÌÜ¤â127¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«ËëÀï¤ÇWÇÕ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Âè3Àï¤Þ¤Ç3Ï¢¾¡¡£Âè4Àï¤Ï2°Ì¡¢Âè5Àï¤Ï3°Ì¡¢Âè6Àï¤Ï4°Ì¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÇÄºÅÀ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë27ºÐ¤Ë¡¢X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï³åºÓ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö´Ý»³´õ4¾¡ÌÜ¡£7Àï4¾¡¤Ã¤Æ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¤È¶¯¤µ¡¢ËÜÅö¤Ë°µ´¬¤Ç¤¹¡×¡Ö7ÀïÃæÍ¥¾¡4²ó¡£À¨¤¹¤®¤ë·ë²Ì¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÜÀï¤Ç¤âÊø¤ì¤º¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£Íê¤â¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï4°Ì¡£ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬8°Ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬9°Ì¡¢µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê¾¾ËÜÂç¡Ë¤¬16°Ì¡¢º´Æ£Í®·î¡ÊÅìµþÈþÁõ¡Ë¤Ï36°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë