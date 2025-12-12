今年の漢字「熊」 日本に生息する2種のクマの生態と食物連鎖を解説【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

2025年 今年の漢字は「熊」改めて学ぶクマの生態

毎年恒例の「今年の漢字」が清水寺で発表され、2025年の第1位には「熊」が選ばれました。近年、ニュースでもその存在が注目される機会が増え、私たち人間の生活圏との関わり方も含め、「クマ」という存在が改めて社会の関心事となった一年を象徴しています。

ラブすぽを運営する日本文芸社でも今年『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』を発売。

本記事では、今年の漢字に選ばれた「熊」にまつわる生態を『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』から、特に反響の高かった記事をお届けします。ヒグマとツキノワグマの明確な違いから、その進化の歴史、さらにはクマの体に見られる驚きの生態（ヒグマのおしりからぶら下がる「白いひも」の正体など）まで、知っているようで知らないクマの奥深い世界をご紹介します。

日本にいる野生のクマは、ヒグマとツキノワグマの2種類

うまく生活圏をすみ分けている

クマ科の仲間のうち、日本にいる野生のクマはヒグマとツキノワグマの２種類だけです。ヒグマは北海道に、ツキノワグマは千葉県を除く本州全域と四国の一部にすんでいます。小さな島国である日本に、８種類のうち２種類の野生のクマが暮らし、その生活圏をすみ分けているのはかなり珍しいことだといえるでしょう。

ヒグマとツキノワグマは同じクマ科でありながら、その生き方やたたずまいにははっきりとした違いがあります。体のサイズひとつとってみても、ヒグマはオスで体長２m超、体重300kg以上にもなる日本最大級の哺乳類です。一方のツキノワグマは、体長1.2～1.5mで体重は60～150kgほど。ヒグマの半分以下の体格しかありません。

両者は性格も異なります。人の気配を感じると身を隠すほど警戒心が強い半面、追いつめられると非常に攻撃的になるヒグマに比べ、ツキノワグマは臆病で人との接触をなるべく避ける慎重な性格をしています。

ともに雑食性ながら、サケを捕まえ、昆虫なども口にするヒグマはややガッツリタイプ。一方、木の実や果実がメインのツキノワグマは草食タイプと、食事の好みも異なります。狭い国土をうまくすみ分けられる理由も、こうした性質の違いにあるのかもしれません。

日本におけるクマの分布

適した場所で、それぞれのスタイルを貫いて生活するヒグマとツキノワグマ。生態の異なる2種類のクマを受け入れる、日本の自然の奥深さが見えてきます。

ヒグマ ユーラシア大陸や北アメリカ大陸から、樺太を経由して北海道にわたってきました。その時期の違いから、道南地方、道東地方、道央・道北で異なるグループを形成しています。 ツキノワグマ 今から30万～50万年前、朝鮮半島と日本列島が陸続きだったころに朝鮮半島から九州に移動。その後、本州・四国の広範囲にわたって生息域を広げていきました。

ヒグマとツキノワグマの違い

クマなど四足動物の体長は、頭の先から尾の先までの長さをさします。したがって、直立時はより大きくなります。

ヒグマの特徴

肩が盛り上がり、全体的にがっしりした体型をしている。基本は植物食だが、魚のほか、昆虫やシカの仔も食べる。警戒心が強いが攻撃的になることもあり、出会ったときの危険性は高い。

ツキノワグマの特徴

中型のクマで、胸に白い三日月形の模様があるのが名前の由来。食性は木の実や葉、花、山菜など植物が中心。おとなしい性格で、興奮させなければ人を見てもたいていは逃げる。

おしりから出ている白いひも それ、寄生虫です

ヒグマの体に潜む食物連鎖の跡

ときにヒグマのおしりから、白くてひも状のものがぶら下がっています。この「白いひも」の正体、実は寄生虫の一種である条虫（サナダムシ）の体の一部であることが多いのです。

条虫はヒグマの腸内にすみつき、体のなかで成長すると、「片節(へんせつ)」と呼ばれるパーツがちぎれ、便と一緒に外に出されます。その一部が肛門に引っかかり、まるで白いひもがぶら下がっているように見えるわけです。長いものだと数m以上になることもあり、その姿に驚かされる人も少なくありません。

では、この寄生虫はどこからヒグマの体に入ってくるのでしょうか？

主なルートのひとつが、秋に食べるサケです。川を遡上してきたサケの体内には、条虫の幼虫が潜んでいることがあり、ヒグマがそれを丸ごと食べてしまうことで、腸のなかで条虫が育つというしくみです。

「ヒグマは苦しくないの？」と思うかもしれません。実は、ヒグマのような野生動物は、ある程度の寄生虫に対して強い耐性を持っており、条虫がいたとしても行動や健康に大きな影響は出にくいとされています。そもそも条虫は、栄養を横取りしながら生きるものの、宿主に大ダメージを与えると自分も困るため、共倒れしないレベルで寄生する生き物なのです。

ヒグマの条虫の感染ルート

サケの体内には、条虫の幼虫が潜んでいることがあり、ヒグマがそれを丸ごと食べてしまうことで、腸のなかで成虫へと育ちます。これは自然の恵みを得た”あと”に起こる、食物連鎖という自然な現象なのです。

汚れではなく、寄生虫

条虫の一部がヒグマの肛門に引っかかり、まるで白いひもがぶら下がっているように見えます。数m以上の長さに驚くかもしれませんが、これは毎年のように観察されています。

