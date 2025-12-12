元巨人コーチ・デーブ大久保、古巣巨人に愛の喝「選手を活かすも殺すも首脳陣の責任」V逸の最大要因を徹底分析
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元プロ野球選手でコーチ経験も持つデーブ大久保氏が、小林至氏のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」に出演。今季3位に終わった読売ジャイアンツについて、V逸の最大要因を独自の視点で徹底分析した。
動画冒頭、大久保氏は今季の巨人を「70勝69敗と一つしか勝ち越していないのは、起きちゃいけない成績」とバッサリ。前年に優勝し、オフには40億円とも言われる大型補強を敢行したにもかかわらず優勝を逃したことについて、「阪神が強かったんじゃなくて、巨人が勝てなかった」と断言した。
その最大の要因として、大久保氏は「投打走守すべてが噛み合わなかった」と指摘。特に走塁面では「盗塁数と成功率がリーグワースト」というデータを挙げ、攻撃のパターンが極端に少なくなっていたと分析する。歴史的に長打力で勝ってきたチームだが、主砲・岡本和真選手が抜けた穴を埋める得点力のバリエーションが欠如していたことが響いたとの見方を示した。
さらに守備面でも「エラー数78個はリーグワースト」と厳しい数字を突きつける。勝負所でのエラーが目立ったとし、これは「練習不足」に他ならないと断じた。大久保氏は「守備は練習すれば必ず上手くなる」と自身の哲学を述べ、高額な年俸をもらうプロ選手がエラーをすること自体に苦言を呈した。
投手陣に関しても、盗塁阻止率がリーグ5位と振るわなかった点を問題視。捕手の甲斐拓也選手を獲得したにもかかわらず結果が出ていないのは、投手陣のクイックモーションに課題があるからだと分析した。選手個々のポテンシャルは高いとしながらも、それを組織として活かしきれていない首脳陣の責任は大きいと語った。
動画冒頭、大久保氏は今季の巨人を「70勝69敗と一つしか勝ち越していないのは、起きちゃいけない成績」とバッサリ。前年に優勝し、オフには40億円とも言われる大型補強を敢行したにもかかわらず優勝を逃したことについて、「阪神が強かったんじゃなくて、巨人が勝てなかった」と断言した。
その最大の要因として、大久保氏は「投打走守すべてが噛み合わなかった」と指摘。特に走塁面では「盗塁数と成功率がリーグワースト」というデータを挙げ、攻撃のパターンが極端に少なくなっていたと分析する。歴史的に長打力で勝ってきたチームだが、主砲・岡本和真選手が抜けた穴を埋める得点力のバリエーションが欠如していたことが響いたとの見方を示した。
さらに守備面でも「エラー数78個はリーグワースト」と厳しい数字を突きつける。勝負所でのエラーが目立ったとし、これは「練習不足」に他ならないと断じた。大久保氏は「守備は練習すれば必ず上手くなる」と自身の哲学を述べ、高額な年俸をもらうプロ選手がエラーをすること自体に苦言を呈した。
投手陣に関しても、盗塁阻止率がリーグ5位と振るわなかった点を問題視。捕手の甲斐拓也選手を獲得したにもかかわらず結果が出ていないのは、投手陣のクイックモーションに課題があるからだと分析した。選手個々のポテンシャルは高いとしながらも、それを組織として活かしきれていない首脳陣の責任は大きいと語った。
YouTubeの動画内容
関連記事
″根拠のない自信があった″元プロ野球投手・前田幸長が明かす新人時代 契約金5500万円で「親に家を建ててあげた」
知っておきたいプロ野球の裏側「11月12月はほぼ毎日飛行機」ストーブリーグの壮絶な現実とは
元巨人コーチ・デーブ大久保氏が語る岡本和真評「大谷翔平から学んだパワー論とメジャーで直面する“守備の壁”」
チャンネル情報
日本プロ野球やメジャーリーグの「お金のカラクリ」を徹底解説!! 福岡ソフトバンクホークスの元編成担当であり プロ野球ビジネスの第一人者である小林 至が 日本野球界やメジャーリーグの知られざる裏側を深堀りするマネーチャンネル！