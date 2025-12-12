【ヤングアニマル 2025年24号】 12月12日 発売 価格：550円

【拡大画像へ】

白泉社は12月12日、雑誌「ヤングアニマル 2025年24号」を発売した。価格は550円。

表紙と巻頭グラビアはえなこさんが、冬にひときわ輝く笑顔でピンクのリボンときらめきに包まれて聖夜のプレゼント。キュートでロマンチックな冬限定の“ときめき”を贈る。

「ヤングアニマル」24号をローソンかHMVで購入すると、限定の「両面クリアファイル特典」が付いてくる。種類は2種類。

巻末グラビアにはみゃこさんが登場。笑顔と誘惑を武器にみゃこサンタが降臨する。

【巻頭グラビア】えなこさん（撮影：フジシロタカノリ）

【ローソン＆HMV限定クリアファイル】

えなこ両面クリアファイル A柄

えなこ両面クリアファイル B柄

【巻末グラビア】

みゃこさん（撮影：U-YA）

特別付録は「『えなこ』両面BIGポスター」と「DVD 73min」。DVD「Premium Movie Gravure」には2025年に「ヤングアニマル」を華やかに盛り上げたグラビアが大集合している。

【出演・敬称略】

えなこ・朝比奈みゆう・佐野なぎさ・沢美沙樹・白濱美兎・

春蝶・三田のえ・桃木兎羽・山本栞・PPE×紫雲寺家の子供たち

【特別付録2】

DVD 73min

漫画の巻頭カラーは「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」。コミックス1巻も大好評発売中。特別読み切り「職業・殺し屋。」は連載25周年を記念して、カラー付きで登場。

「3月のライオン」が連載再開。「３月のライオン ダイアリー 2025.12－2027.3」も発売中。劇場アニメが公開中の「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」は2話と3話が特別再録されている。

【巻頭カラー】

「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」（原作/海空りく 漫画/真じろう）

YAコミックス「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」（原作/海空りく 漫画/真じろう）1巻

【カラー扉付き】

「職業・殺し屋。」（西川秀明）

【3月のライオン】

「3月のライオン」（羽海野チカ）

カラー：「３月のライオン ダイアリー 2025.12０－2027.3」（羽海野チカ）

【ペリリュー -楽園のゲルニカ-】

「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」（武田一義 原案協力／平塚柾緒（太平洋戦争研究会）共同制作／森和美）2話

「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」（武田一義 原案協力／平塚柾緒（太平洋戦争研究会）共同制作／森和美）3話

【「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」あらすじ】

昭和19年、夏。太平洋戦争末期のペリリュー島に漫画家志望の兵士、田丸はいた。そこはサンゴ礁の海に囲まれ、美しい森に覆われた楽園。そして日米合わせて5万人の兵士が殺し合う狂気の戦場。当時、東洋一と謳われた飛行場奪取を目的に襲い掛かる米軍の精鋭4万。迎え撃つは『徹底持久』を命じられた日本軍守備隊1万。祖国から遠く離れた小さな島で、彼らは何のために戦い、何を思い生きたのか――!?『戦争』の時代に生きた若者の長く忘れ去られた真実の記録！

□ヤングアニマルWeb「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」のページ

□劇場アニメ「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」公式ページ