簡単なのにおしゃれ見え！こくうま「にんじんサラダ」

慌ただしさが増す師走も半ば。忙しくてクリスマスのことは考えられない…という方、ご安心ください！もあいかすみさん（@moaiskitchen）に、にんじんを使ったパーティー映えするおしゃれサラダを教えていただきました。チキンとの相性も抜群！レンチンですぐ作れるので、あともう一品欲しいときにも重宝するレシピです。

パーティー映えするレンチンサラダ

こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。





今回はクリスマスも間近ということで、オレンジ色が食卓に映える、パーティーにもぴったりのをご紹介します。にんじんを電子レンジで丸ごと加熱してフォークで潰すだけ！ ツナとごまのコク、粉チーズのまろやかさが合わさって、子どもから大人まで食べやすいお手軽万能サラダです。彩り華やかで、チキンやポテトの付け合わせにもぴったり！ サッと作れて、クリスマスの食卓が一気に明るくなりますよ♪

にんじんサラダ

材料（4〜5人分）

・にんじん……小3本

・ツナ缶（オイル漬け）……1缶



【A】

・すりごま……大さじ3

・マヨネーズ……大さじ2

・コンソメ……小さじ1

・粉チーズ……小さじ1

・パセリ……小さじ1

・塩、こしょう……少々

作り方

1. にんじんはラップで包み、電子レンジ（600W）で8分加熱する。

2. 1のヘタを取り、フォークで潰す。

3. ツナ、Aを加えてよく混ぜる。

栄養ポイント

実はにんじんって、皮を剥かなくて良いって知ってましたか？

皮のすぐ下に「βカロテン」 が最も多く含まれていて、むしろ剥かないほうが栄養をムダなく摂れる食材なんです！



βカロテンは抗酸化作用が強いので、冬の免疫力アップにおすすめ。さらにツナの油やマヨネーズと合わせることで吸収率がグーンと上昇します。



すりごまのビタミンE、粉チーズのカルシウムも加わって、このサラダは実はかなり栄養リッチなんです。



こってり料理が続きがちなクリスマスシーズンに、体を整える一皿としてぜひ取り入れてみてください！

忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん

今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？



手間なく簡単に作れるので、まだクリスマスメニューを決められていない方にもおすすめのにんじんサラダ。ヘビーになりがちなパーティーメニューでも、野菜をしっかりと摂れる点も推しポイントです。



また、今の時期のにんじんは「冬にんじん」と呼ばれ、甘みが強く、栄養価が高いといわれているので、食べなきゃ損！ ぜひクリスマスの食卓に取り入れていただきたいです。



それでは、また次回の連載でお会いしましょう！