簡単なのにおしゃれ見え！こくうま「にんじんサラダ」

写真拡大

慌ただしさが増す師走も半ば。忙しくてクリスマスのことは考えられない…という方、ご安心ください！もあいかすみさん（@moaiskitchen）に、にんじんを使ったパーティー映えするおしゃれサラダを教えていただきました。チキンとの相性も抜群！レンチンですぐ作れるので、あともう一品欲しいときにも重宝するレシピです。

パーティー映えするレンチンサラダ


こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。

今回はクリスマスも間近ということで、オレンジ色が食卓に映える、パーティーにもぴったりの「にんじんサラダ」をご紹介します。

にんじんを電子レンジで丸ごと加熱してフォークで潰すだけ！　ツナとごまのコク、粉チーズのまろやかさが合わさって、子どもから大人まで食べやすいお手軽万能サラダです。

彩り華やかで、チキンやポテトの付け合わせにもぴったり！　サッと作れて、クリスマスの食卓が一気に明るくなりますよ♪


にんじんサラダ


材料（4〜5人分）

・にんじん……小3本
・ツナ缶（オイル漬け）……1缶

【A】
・すりごま……大さじ3
・マヨネーズ……大さじ2
・コンソメ……小さじ1
・粉チーズ……小さじ1
・パセリ……小さじ1
・塩、こしょう……少々


作り方

1. にんじんはラップで包み、電子レンジ（600W）で8分加熱する。


2. 1のヘタを取り、フォークで潰す。


3. ツナ、Aを加えてよく混ぜる。


栄養ポイント

実はにんじんって、皮を剥かなくて良いって知ってましたか？
皮のすぐ下に「βカロテン」 が最も多く含まれていて、むしろ剥かないほうが栄養をムダなく摂れる食材なんです！

βカロテンは抗酸化作用が強いので、冬の免疫力アップにおすすめ。さらにツナの油やマヨネーズと合わせることで吸収率がグーンと上昇します。

すりごまのビタミンE、粉チーズのカルシウムも加わって、このサラダは実はかなり栄養リッチなんです。

こってり料理が続きがちなクリスマスシーズンに、体を整える一皿としてぜひ取り入れてみてください！


忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん


今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？

手間なく簡単に作れるので、まだクリスマスメニューを決められていない方にもおすすめのにんじんサラダ。ヘビーになりがちなパーティーメニューでも、野菜をしっかりと摂れる点も推しポイントです。

また、今の時期のにんじんは「冬にんじん」と呼ばれ、甘みが強く、栄養価が高いといわれているので、食べなきゃ損！　ぜひクリスマスの食卓に取り入れていただきたいです。

それでは、また次回の連載でお会いしましょう！


