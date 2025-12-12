簡単なのにおしゃれ見え！こくうま「にんじんサラダ」
慌ただしさが増す師走も半ば。忙しくてクリスマスのことは考えられない…という方、ご安心ください！もあいかすみさん（@moaiskitchen）に、にんじんを使ったパーティー映えするおしゃれサラダを教えていただきました。チキンとの相性も抜群！レンチンですぐ作れるので、あともう一品欲しいときにも重宝するレシピです。
こんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。今回はクリスマスも間近ということで、オレンジ色が食卓に映える、パーティーにもぴったりの「にんじんサラダ」をご紹介します。
にんじんを電子レンジで丸ごと加熱してフォークで潰すだけ！ ツナとごまのコク、粉チーズのまろやかさが合わさって、子どもから大人まで食べやすいお手軽万能サラダです。
彩り華やかで、チキンやポテトの付け合わせにもぴったり！ サッと作れて、クリスマスの食卓が一気に明るくなりますよ♪
材料（4〜5人分）
・にんじん……小3本
作り方
栄養ポイント
実はにんじんって、皮を剥かなくて良いって知ってましたか？
今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？
パーティー映えするレンチンサラダ
にんじんサラダ
材料（4〜5人分）
・にんじん……小3本
・ツナ缶（オイル漬け）……1缶
【A】
・すりごま……大さじ3
・マヨネーズ……大さじ2
・コンソメ……小さじ1
・粉チーズ……小さじ1
・パセリ……小さじ1
・塩、こしょう……少々
作り方
1. にんじんはラップで包み、電子レンジ（600W）で8分加熱する。
2. 1のヘタを取り、フォークで潰す。
3. ツナ、Aを加えてよく混ぜる。
栄養ポイント
実はにんじんって、皮を剥かなくて良いって知ってましたか？
皮のすぐ下に「βカロテン」 が最も多く含まれていて、むしろ剥かないほうが栄養をムダなく摂れる食材なんです！
βカロテンは抗酸化作用が強いので、冬の免疫力アップにおすすめ。さらにツナの油やマヨネーズと合わせることで吸収率がグーンと上昇します。
すりごまのビタミンE、粉チーズのカルシウムも加わって、このサラダは実はかなり栄養リッチなんです。
こってり料理が続きがちなクリスマスシーズンに、体を整える一皿としてぜひ取り入れてみてください！
忙しい人にこそおすすめしたい働楽ごはん
今月の『働楽おうちごはん』はいかがでしたか？
手間なく簡単に作れるので、まだクリスマスメニューを決められていない方にもおすすめのにんじんサラダ。ヘビーになりがちなパーティーメニューでも、野菜をしっかりと摂れる点も推しポイントです。
また、今の時期のにんじんは「冬にんじん」と呼ばれ、甘みが強く、栄養価が高いといわれているので、食べなきゃ損！ ぜひクリスマスの食卓に取り入れていただきたいです。
それでは、また次回の連載でお会いしましょう！
