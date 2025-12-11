この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【大雪】12日(金)は冬型 警報級の大雪・暴風・高波のおそれ」と題した動画を公開。12月12日(金)にかけて、強い冬型の気圧配置となる影響で、北日本から東日本の日本海側を中心に、警報級の大雪や暴風となる恐れがあると解説した。



松浦氏によると、11日(木)に前線を伴った低気圧が日本付近を通過した後、12日(金)には一時的に強い冬型の気圧配置に移行する見込みだ。この影響で、北日本から東日本の日本海側では雪の降り方が強まるという。上空には強い寒気が流れ込み、特に北海道ではマイナス42度、東北北部でもマイナス36度以下という、警報級の大雪をもたらすレベルの非常に強い寒気が予想されている。



12日(金)18時までの24時間に予想される降雪量は、多いところで東北地方が70センチ、北陸地方が60センチ、北海道地方が50センチ、関東甲信地方が40センチとなっており、広範囲で大雪への警戒が必要である。また、風も強まるため、沿岸部では暴風や高波にも注意が必要だ。松浦氏は「暴風雪となって視界不良が発生する可能性もあるため、車の運転など十分にお気をつけください」と呼びかけている。



警報級の可能性については、11日夜から12日明け方にかけては秋田県や新潟県で大雨の、12日にかけては北海道、青森県、長野県北部で大雪の可能性が示された。暴風・高波は12日を中心に北日本から東日本の沿岸部で警戒が必要となる。12日(金)の荒天を乗り越えた後も、週末の14日(日)から15日(月)にかけて再び低気圧が接近し、全国的に荒れた天気になる恐れがあるため、引き続き最新の気象情報に注意が必要である。