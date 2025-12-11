J¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬È¯É½¡ª¡¡MF°ð³À¾Í¤ò½ü¤¯10Ì¾¤¬½é¼õ¾Þ¡ÄÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç¤«¤é¤Ï3Ì¾Áª½Ð
¡¡2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤¬11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬9Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£2016¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤«¤é¤Ï¡¢Á´38»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿GKÁáÀîÍ§´ð¡¢Æ±¤¸¤¯38»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¡È¼éÈ÷¤ÎÍ×¡É¤È¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢21¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼¯Åç¤ÈºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿Çð¤«¤é¤Ï¡¢Á´38»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿DF¸Å²ìÂÀÍÛ¤È¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿MF¾®Àô²ÂÊæ¤¬¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£½ªÈ×Àï¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤«¤é¤Ï¡¢18ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤ÎFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬Áª½Ð¡£4°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÅ´ÊÉ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿DF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤È¡È¿´Â¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÅÄÃæÁï¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÎàµ©¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÁêÇÏÍ¦µª¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎFW°ËÆ£Ã£ºÈ¤â¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÃæÈ×¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë·¯Î×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢11ÆÀÅÀ¤È¿ô»ú¤ÎÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿MF°ð³À¾Í¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ð³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2021¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¼õ¾Þ¡£»Ä¤ë10Áª¼ê¤Ï¡¢½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
GKÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¿38»î¹ç½Ð¾ì¡¿½é¼õ¾Þ
DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¿38»î¹ç½Ð¾ì2ÆÀÅÀ¡¿½é¼õ¾Þ
DF¸Å²ìÂÀÍÛ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¡¿38»î¹ç½Ð¾ì¡¿½é¼õ¾Þ
DF¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¡¿37»î¹ç½Ð¾ì3ÆÀÅÀ¡¿½é¼õ¾Þ
MF¾®Àô²ÂÊæ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¡¿35»î¹ç½Ð¾ì7ÆÀÅÀ¡¿½é¼õ¾Þ
MF°ð³À¾Í¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¿38»î¹ç½Ð¾ì11ÆÀÅÀ¡¿2²óÌÜ
MFÅÄÃæÁï¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¡¿28»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¡¿½é¼õ¾Þ
FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¡¿34»î¹ç½Ð¾ì21ÆÀÅÀ¡¿½é¼õ¾Þ
FWÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡¿34»î¹ç½Ð¾ì9ÆÀÅÀ¡¿½é¼õ¾Þ
FW°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¿35»î¹ç½Ð¾ì13ÆÀÅÀ¡¿½é¼õ¾Þ
FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë¡¿27»î¹ç½Ð¾ì18ÆÀÅÀ¡¿½é¼õ¾Þ
