【デジャヴュ】冬限定「スパークルブラック」で透明感ブラックまつげに♡限定発売

冬のまつげメイクに特別感を添えたいなら、デジャヴュの人気シリーズ“塗るつけまつげ”から登場する冬限定色「スパークルブラック」に注目を。透明感のあるブラックにシルバーパールを散りばめた、静かなきらめきをまとう限定カラーです。見えない細かなまつげまで1本ずつ際立てるラッシュアップEだからこそ叶う、繊細で洗練されたまなざし。軽やかでダマ知らずのフィルム設計、そしてお湯でオフできる手軽さも魅力。

冬限定「スパークルブラック」で洗練まつげに

デジャヴュのラッシュアップEから、今年の冬だけ手に入る限定色「スパークルブラック」が登場。

透明感を残したブラックにシルバーパールを高配合し、角度によって上品に光る特別な仕上がりです。黒の濃度を抑えているため重たくならず、自然なまつげの存在感をキープ。

塗るだけでまなざしにクールな深みと静かなきらめきが宿り、冬の澄んだ空気に似合う洗練された目元へ。

細いまつげも逃さない極細ブラシ

“塗るつけまつげ”らしい高密着のスムースフィットフィルムと、超極細三角ブラシの組み合わせで、うぶ毛のような細いまつげまでしっかりキャッチ。

ブラシの最短毛は1.5mmと極細で、目頭や下まつげなど通常は塗り残しがちな部分にもスッと入り込みます。

まつげの根もとから毛先までムラなく伸びるフィルム液が、美しいセパレートを実現。にじみに強いフィルムタイプなので、一日中キレイが続きます。

さらに、お湯だけでスルンとオフできる手軽さも魅力です。

数量限定の特別カラーを早めにチェック♡

限定色「スパークルブラック」は、税込1,320円で全国のバラエティストアとイミュ公式オンラインストアにて数量限定で販売。

人気の定番色ブラック・ダークブラウンと併せて使い分ければ、冬メイクの幅がさらに広がります。

きらめきが強すぎない上品なパール感で、普段使いにも特別な日にもぴったり。完売前にチェックしたい一本です♡

冬だけのきらめきをまつげにまとって



冬の限定色「スパークルブラック」は、デジャヴュならではの繊細な仕上がりに、透明感あるブラックとシルバーパールの特別感を添えた一本。

細いまつげまでしっかりと際立て、自然なのに印象的な目元に導いてくれます。にじまず、お湯で簡単に落とせる手軽さもうれしいポイント。

冬の空気に映える上品なきらめきをまとう限定カラーで、いつものメイクにさりげない変化と高揚感を添えてみてください♡